Deutsche Rohstoff - Aktie zieht deutlich an - 23.07.2026

Die Deutsche Rohstoff Aktie notiert aktuell bei 89,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,42 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,40 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Rohstoff Aktie. Nach einem Plus von +2,28 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 89,00€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Der Kurs der Deutsche Rohstoff Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,79 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,92 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Rohstoff bisher ein Plus von +69,91 %.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,58 % 1 Monat +11,92 % 3 Monate -8,79 % 1 Jahr +105,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 23.07.2026, 20:14 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Rohstoff Aktie. Kernpunkte: Prognoseerhöhungen hängen vom Verkaufserlös ab; Mitte August erscheinen neue Zahlen zu Produktion/Bohraktivitäten, danach Updates zur Jahreslage. Almonty-Teilverkauf beeinflusst das Jahresergebnis. Ölpreis-Dynamik treibt Prognosen; Anleger prüfen Fundamentaldaten, Cashflow, Dividenden/Rückkäufe und ob weitere Prognoseanpassungen kommen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Rohstoff eingestellt.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 445,48 Mio. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Die Deutsche Rohstoff AG meldet für Juli die höchste Tagesförderung der Firmengeschichte und profitiert zusätzlich von der eigenen Beteiligung an Almonty Industries. Nach dem scharfen Rücksetzer vom Rekordhoch zeigt der Kurs zuletzt wieder deutliche Stärke. Förderrekord und Almonty-Beteiligung stützen Die US-Fördertöchter von Deutsche Rohstoff meldeten für Juli 2026 die höchste Tagesförderung der Firmengeschichte: Angetrieben von […] The post Deutsche Rohstoff-Aktie: +12%-Sprung nach Korrektur – steht der Ausbruch bevor? first appeared on sharedeals.de.

Deutsche Rohstoff hat ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 355 - 375 Mio. Euro (zuvor 290 - 310 Mio. Euro) angehoben, nachdem das Unternehmen 5 Mio. Almonty-Aktien mit einem Gewinn vor Steuern von rund 65 Mio. Euro verkauft hat.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Rohstoff

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,77 %. Equinor notiert im Plus, mit +5,01 %. ENI notiert im Plus, mit +2,57 %. Shell legt um +1,52 % zu TotalEnergies notiert im Plus, mit +2,59 %.

Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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