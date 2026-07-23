Oatly Group Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 23.07.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +16,49 % konnte die Oatly Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +18,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Oatly Group Aktie. Nach einem Plus von +18,69 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 10,950€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Oatly Group AB ist ein führender Anbieter von Hafer-basierten Lebensmitteln, bekannt für seine nachhaltige Produktion und innovative Produkte wie Hafermilch. Hauptkonkurrenten sind Alpro und Califia Farms. Oatly's Alleinstellungsmerkmale sind der Fokus auf Hafer und transparente Kommunikation.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Oatly Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +4,61 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +33,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Oatly Group +3,70 % gewonnen.

Oatly Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +33,53 % 1 Monat +55,91 % 3 Monate +4,61 % 1 Jahr -26,49 %

Informationen zur Oatly Group Aktie

Stand: 23.07.2026, 20:14 Uhr

Es gibt 31 Mio. Oatly Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 341,91 Mio. € wert.

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Ob die Oatly Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oatly Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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