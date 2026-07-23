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    Besonders beachtet!

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    Oatly Group Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 23.07.2026

    Am 23.07.2026 ist die Oatly Group Aktie, bisher, um +16,49 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Oatly Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Oatly Group Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 23.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Oatly Group AB ist ein führender Anbieter von Hafer-basierten Lebensmitteln, bekannt für seine nachhaltige Produktion und innovative Produkte wie Hafermilch. Hauptkonkurrenten sind Alpro und Califia Farms. Oatly's Alleinstellungsmerkmale sind der Fokus auf Hafer und transparente Kommunikation.

    Oatly Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.07.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +16,49 % konnte die Oatly Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +18,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Oatly Group Aktie. Nach einem Plus von +18,69 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 10,950. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Oatly Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +4,61 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +33,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Oatly Group +3,70 % gewonnen.

    Oatly Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +33,53 %
    1 Monat +55,91 %
    3 Monate +4,61 %
    1 Jahr -26,49 %
    Stand: 23.07.2026, 20:14 Uhr

    Informationen zur Oatly Group Aktie

    Es gibt 31 Mio. Oatly Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 341,91 Mio. € wert.

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    Ob die Oatly Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oatly Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Oatly Group

    +16,49 %
    +33,53 %
    +55,91 %
    +4,61 %
    -26,49 %
    -76,02 %
    -97,10 %
    -96,73 %
    ISIN:US67421J2078WKN:A41264
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