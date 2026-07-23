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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie unter starkem Abgabedruck - 23.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -1,24 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie unter starkem Abgabedruck - 23.07.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.07.2026

    Die SAP Aktie ist bisher um -1,24 % auf 128,90 gefallen. Das sind -1,62  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,93 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 128,90, mit einem Minus von -1,24 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SAP mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -12,06 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um -6,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -39,13 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,96 %
    1 Monat -2,88 %
    3 Monate -12,06 %
    1 Jahr -49,94 %
    Stand: 23.07.2026, 20:15 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SAP-Aktie und ihre Kursentwicklung: Die Diskussion dreht sich um die Reaktion auf die jüngsten Zahlen und ob diese eine Trendwende bringen könnten; die Bewertung (KGV um knapp 20) wird kritisch diskutiert, ebenso, ob KI-Risiken die Aktie rechtfertigen oder ob fundamentale Daten die Richtung bestimmen. Viele sehen 130 Euro als Boden, während der Ami-Start die Bewegungen beeinflusst. Skepsis gegenüber spekulativen Trades bleibt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,35 Mrd. € wert.

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    Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im E-Stoxx 50.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,33 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,09 %. Oracle notiert im Minus, mit -4,53 %. ServiceNow verliert -1,67 % Workday (A) notiert im Minus, mit -2,53 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -1,43 %
    -6,96 %
    -2,88 %
    -12,06 %
    -49,94 %
    +9,17 %
    +10,92 %
    +71,94 %
    +804.025,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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