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    Besonders beachtet!

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    Amazon Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 23.07.2026

    Am 23.07.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um -4,06 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 23.07.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 283687856

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Amazon Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.07.2026

    Die Amazon Aktie notiert aktuell bei 205,80 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,06 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,70  entspricht. Die Talfahrt der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 205,80, mit einem Minus von -4,06 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Amazon Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,62 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um -8,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amazon +7,39 % gewonnen.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,48 %
    1 Monat +4,37 %
    3 Monate -1,62 %
    1 Jahr +9,09 %
    Stand: 23.07.2026, 20:16 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um bevorstehende Q2-Zahlen (30.07. nach Börsenschluss), Positionierungen mit Calls/Hebel (~2,5) als mittel-/langfristige Depotbausteine, Analystenerwartungen zu Umsatz, Gewinn und starkem AWS-Wachstum, Amazon Business’ Umsatzwachstum, hohe KI‑Investitionen/Capex und Beteiligung an Anthropic sowie regulatorische Risiken (US-Senat China-Untersuchung) und deren Kursauswirkungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Zur Amazon Diskussion

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,22 Bil. € wert.

    Börsen Update USA - 23.07. - US Tech 100 schwach -2,15 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsen im Sturzflug: Tech- und Nebenwerte brechen weltweit ein


    Rote Vorzeichen prägen den Handelstag: Während Tech- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, setzen nur wenige Ausreißer nach oben Akzente – an beiden Seiten des Atlantiks.

    Börsenstart USA - 23.07. - US Tech 100 schwach -1,58 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Amazon

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,76 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,93 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -0,28 %. JD.com verliert -0,19 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -2,45 %.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    -4,10 %
    -8,48 %
    +4,37 %
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    +9,09 %
    +81,84 %
    +37,32 %
    +523,17 %
    +298.015,94 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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