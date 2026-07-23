Ungewisser Hormus-Einsatz
Deutsche Schiffe kommen ins Mittelmeer
- Bundesregierung will zwei Schiffe ins Mittelmeer verlegen
- Fulda und Mosel liegen im Golf von Aden bereit
- Einsatz nur bei Friedensende und Zustimmung Iran Oman
BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des andauernden Iran-Kriegs will die Bundesregierung zwei nahe der Region stationierte deutsche Schiffe in den kommenden Tagen ins östliche Mittelmeer verlegen. Die Schiffe, die Teil einer möglichen Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormus sein sollten, befinden sich nach Angaben eines Sprechers des Verteidigungsministeriums noch im ostafrikanischen Dschibuti am Golf von Aden.
Die Bundesregierung hatte das Minenjagdboot "Fulda" und das Versorgungsschiff "Mosel" in die Region geschickt, um dort für einen möglichen Einsatz zur Räumung von Minen bereitzustehen. Die Straße von Hormus ist wichtig für den globalen Energiehandel, der Schiffsverkehr ist seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran Ende Februar aber erheblich gestört.
Das Verteidigungsministerium in Berlin machte in einer Mitteilung deutlich, dass nicht damit gerechnet werde, dass sich die volatile politische Lage zeitnah so stabilisiert, dass ein Einsatz zur Sicherung der Route möglich wäre. Die Schiffe sollen sich im Mittelmeer in Bereitschaft halten, bis ein Missionsbeginn absehbar sei, heißt es.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte bereits Anfang Juli vor dem Hintergrund der Hängepartie angekündigt, die Schiffe möglicherweise im Sommer wieder nach Hause zu holen. Auch die Grünen hatten den Minister aufgefordert, die beiden Schiffe wieder zurückzuholen.
Zu den Voraussetzungen für einen Einsatz in der Straße von Hormus zählen eine Vereinbarung über ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen, die Zustimmung der direkten Anrainer Iran und Oman und rechtliche Grundlagen, darunter die Zustimmung des Bundestags./gut/DP/he
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* ARD/Tagesschau, 7. März 2026:
„Mit dem Angriff durch die USA und Israel auf Iran erlebt die Welt schon wieder eine klare Verletzung internationalen Rechts.“
Weiter heißt es:
„Nach Einschätzung der allermeisten Völkerrechtsexperten sind die Angriffe der USA und Israels auf Iran völkerrechtswidrig.“
* ARD/Tagesschau, 29. März 2026:
Überschrift: „Iran-Krieg laut Bundestags-Experten völkerrechtswidrig“. Im Text:
„Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags halten den Krieg der USA und Israels gegen Iran für völkerrechtswidrig.“
* ARD/Tagesschau, 28. Februar 2026, Interview mit dem Völkerrechtler Christoph Safferling:
„Diese Luftangriffe attackieren Iran als souveränen Staat und sind damit zunächst einmal völkerrechtswidrig.“
* ZDFheute, 24. März 2026:
Das ZDF schreibt ausdrücklich:
„Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Krieg von USA und Israel gegen Iran als ‚völkerrechtswidrig‘ kritisiert.“
Steinmeier selbst wird zitiert:
„Dieser Krieg ist nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig.“
* ZDFheute, 25. März 2026:
„Bundespräsident Steinmeier […] bezeichnete den Iran-Krieg Israels und der USA als ‚völkerrechtswidrig‘.“
* Besonders deutlich ist auch ZDFheute vom 25. März mit der Formulierung:
„Das Staatsoberhaupt hatte den von Israel und den USA begonnenen Krieg als völkerrechtswidrig eingestuft.“
die Ukraine zutun hat, aber gut.
Putin braucht bloß den Angriff gegen die Ukraine stoppen. Ich finde immer diese Täter Opfer Umkehr erschreckend. Aber wenn man nur eine Quelle hat…ja erklärt einiges.