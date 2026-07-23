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    Besonders beachtet!

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    Salesforce Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 23.07.2026

    Am 23.07.2026 ist die Salesforce Aktie, bisher, um -4,28 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 23.07.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

    Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Salesforce Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,28 % im Minus. Der Kursrückgang der Salesforce Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,58 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,28 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Salesforce Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,68 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um -6,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -36,25 % verloren.

    Während Salesforce deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,10 %. Damit gehört Salesforce heute zu den auffälligeren Werten.

    Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,49 %
    1 Monat +10,13 %
    3 Monate -6,68 %
    1 Jahr -35,91 %
    Stand: 23.07.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 819 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,94 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 23.07. - US Tech 100 schwach -2,15 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsen im Sturzflug: Tech- und Nebenwerte brechen weltweit ein


    Rote Vorzeichen prägen den Handelstag: Während Tech- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, setzen nur wenige Ausreißer nach oben Akzente – an beiden Seiten des Atlantiks.

    Börsenstart USA - 23.07. - US Tech 100 schwach -1,58 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Salesforce

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,34 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,94 %. Oracle notiert im Minus, mit -4,28 %. SAP verliert -1,41 %

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    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    -3,57 %
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    +8,87 %
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    -30,41 %
    -32,29 %
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    +971,91 %
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