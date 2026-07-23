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    Köln schlägt Dortmunds Angebot für El Mala aus

    Für Sie zusammengefasst
    • BVB-Angebot für El Mala bei Köln abgeblitzt
    • BVB-Angebot 26 Mio plus Boni vom FC abgelehnt
    • Brentford bot bis 50 Mio El Mala blieb beim FC
    Medien - Köln schlägt Dortmunds Angebot für El Mala aus
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    KÖLN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund ist einem Sky-Bericht zufolge mit einem ersten Angebot für Jungstar Said El Mala beim 1. FC Köln abgeblitzt. Demnach habe der BVB in der vergangenen Woche ein Angebot für den Offensivspieler in Höhe von 26 Millionen Euro plus acht Millionen an leicht zu erreichenden Bonuszahlungen sowie weitere acht Millionen Euro an schwer zu erreichenden Bonuszahlungen geboten.

    Dem Bericht zufolge sollen die FC-Verantwortlichen dieses Angebot direkt abgelehnt und sich sogar irritiert gezeigt haben, da die Offerte deutlich unter den Kölner Erwartungen gelegen haben soll. Medienberichten zufolge hatte zuvor der englische Erstligist FC Brentford ein Ablöse-Gesamtpaket von bis zu 50 Millionen Euro für El Mala geschnürt. Der Nationalspieler habe sich aber gegen diesen Wechsel entschieden.

    "Es gab das ein oder andere Angebot, was ja auch in die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber es hat nachher nicht zum Transfer geführt und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass er in dieser Saison für den FC spielen wird", hatte FC-Sportdirektor Thomas Kessler nach dem Trainingsauftakt gesagt. "Er wirkt voller Tatendrang, er freut sich total, hier zu sein und wir sind auch total happy, dass wir Said hier haben."/jso/DP/he

    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 3,055 auf Tradegate (23. Juli 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 337,26 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +63,67 %/+63,67 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die finanzielle Bewertung von BVB-Transfers und Auswirkungen auf die Aktie: Adeyemis Transfer (ca. 22 + bis 7 Mio., 35% Weiterverkauf) wird auf Angemessenheit geprüft; laufende Verhandlungen um Karetsas (~30–35 Mio.) und Tresoldi werden hinsichtlich Ablösen diskutiert. Außerdem kritisieren Nutzer die Aktie als bei ~3,05 € feststeckend, fordern Rückkaufprogramme und bemängeln die langfristige Underperformance gegenüber defensiven Titeln.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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