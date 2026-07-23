Eurokurs im US-Handel weiter unter 1,14 Dollar - Nahostkrieg belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach seinem Fall unter die Marke von 1,14 Dollar im US-Handelsverlauf nur wenig bewegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1375 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1392 (Mittwoch: 1,1408) US-Dollar fest.

Die beibehaltenen Leitzinsen bewegten nicht, denn das war erwartet worden. "Die Unsicherheit ist nach wie vor hoch, und die Auswirkungen des Energieschocks auf die Inflation sind noch nicht vollständig zum Tragen gekommen", sagte Präsidentin Christine Lagarde nach der Sitzung des EZB-Rates. Die Notenbank will weitere Konjunkturdaten abwarten und im September über eine mögliche Leitzinserhöhung entscheiden.