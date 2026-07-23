Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 23.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,17 %
Performance 1M: +10,13 %
Tagesperformance: -3,02 %
Performance 1M: -9,15 %
Tagesperformance: -2,64 %
Performance 1M: -2,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,40 %
Performance 1M: -2,26 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: +5,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,06 %
Performance 1M: +3,21 %
Tagesperformance: -2,06 %
Performance 1M: +1,00 %