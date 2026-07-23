🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Top & Flop

    285 Aufrufe 285 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.07.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    303,16€
    Basispreis
    1,66
    Ask
    × 5,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    444,99€
    Basispreis
    11,11
    Ask
    × 5,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Das Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend technisch orientiert: Monatschart/Trendkanal-Deutungen deuten auf einen Durchbruch der unteren Aufwärtstrendlinie; kurzfristig 332–336 als Gegenbewegung, 338–340 als Unterstützung; vorbörslich 352$ genannt. KGV ca. 350. FSD-Fortschritte werden diskutiert. Eine konkrete 14-Tage-Veränderung wird nicht angegeben.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -9,40 %
    Platz 2
    Performance 1M: +4,85 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,40 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -5,87 %
    Platz 3
    Performance 1M: -1,27 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,87 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -5,37 %
    Platz 4
    Performance 1M: -7,44 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,37 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -5,32 %
    Platz 5
    Performance 1M: +10,89 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,32 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +5,21 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,53 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,21 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -4,47 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,73 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,47 %.

    Amazon
    Tagesperformance: -4,40 %
    Platz 8
    Performance 1M: +5,90 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dominiert gemischt: Viele setzen auf mittelfristig bis langfristig (Aktien + Calls) und profitieren von AI/AWS-Wachstum; Fundamentale Signale positiv (B2B, Cloud). Gegenwind liefern regulatorische Risiken (US-Senat prüft China-Einfluss). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: -4,27 %
    Platz 9
    Performance 1M: -7,86 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,27 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -4,21 %
    Platz 10
    Performance 1M: -15,69 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,21 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: -4,07 %
    Platz 11
    Performance 1M: -7,99 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,07 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischter, aber überwiegend langfristig optimistischer Anleger-Sentiment zu Alphabet: Viele sehen langfristiges Wachstum durch KI-Infrastruktur (Gemini), Autonomes Fahren (Waymo) und Life-Sciences; gleichzeitig belasten hohe Capex (195–205 Mrd. USD) und negativer freier Cashflow die kurzfristige Bewertung. 14-Tage-Entwicklung unklar; Kurs aktuell ca. 341 USD, -1,24%.

    Adobe
    Tagesperformance: -3,59 %
    Platz 12
    Performance 1M: +13,14 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,59 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Aktuelles Anleger-Sentiment zu Adobe dreht sich um unbestätigte Betaville-Gerüchte eines möglichen Übernahmeangebots durch Big Tech. Details zu Bieter und Preis fehlen; der Kurs reagiert bislang kaum. Einzelne Beiträge hinterfragen die Zuverlässigkeit der Quelle. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht mit einer Prozentzahl belegt; konkrete Bewegungen fehlen.

    Qualcomm
    Tagesperformance: -3,49 %
    Platz 13
    Performance 1M: -18,66 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,49 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -3,41 %
    Platz 14
    Performance 1M: -19,81 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,41 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -3,37 %
    Platz 15
    Performance 1M: -13,70 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,37 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -3,34 %
    Platz 16
    Performance 1M: +18,11 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,34 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -3,21 %
    Platz 17
    Performance 1M: -19,73 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,21 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 18
    Performance 1M: +15,51 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 19
    Performance 1M: +7,64 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: -2,81 %
    Platz 20
    Performance 1M: -18,00 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intuitive Surgical (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Sentiment zu Intuitive Surgical: Einstieg erst nach Bodenbildung; Abwärtsdruck möglich (Beitrag 1,3). Beitrag 4 betont starke Fundamentaldaten trotz Korrektur: 42% unter dem Hoch, installierte Basis, wiederkehrende Umsätze und Wachstumsoptionen (SP/Ion) – langfristig positives Potenzial trotz Konkurrenz. Beitrag 7 deutet auf Q2-Zahlen und leichten Aufwärts-Trend. Kursentwicklung der letzten 14 Tage unklar.

    Intel
    Tagesperformance: -2,61 %
    Platz 21
    Performance 1M: -21,77 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,61 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend vorsichtig-bärisches Anleger-Sentiment zu Intel: Gewinnmitnahmen, charttechnisch relevante Niveaus unterschritten, potenzieller Abwärtstrend. Fundamental wird eine Investition von 5 Mrd. EUR in Irland für KI-Prozessoren genannt. Q2-Zahlen heute Abend 22:00 MEZ. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret beziffert.

    zurückvorwärts




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     