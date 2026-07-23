Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -9,40 %
Performance 1M: +4,85 %
Tagesperformance: -5,87 %
Performance 1M: -1,27 %
Tagesperformance: -5,37 %
Performance 1M: -7,44 %
Tagesperformance: -5,32 %
Performance 1M: +10,89 %
Tagesperformance: +5,21 %
Performance 1M: +4,53 %
Tagesperformance: -4,47 %
Performance 1M: -2,73 %
Tagesperformance: -4,40 %
Performance 1M: +5,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,27 %
Performance 1M: -7,86 %
Tagesperformance: -4,21 %
Performance 1M: -15,69 %
Tagesperformance: -4,07 %
Performance 1M: -7,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,59 %
Performance 1M: +13,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,49 %
Performance 1M: -18,66 %
Tagesperformance: -3,41 %
Performance 1M: -19,81 %
Tagesperformance: -3,37 %
Performance 1M: -13,70 %
Tagesperformance: -3,34 %
Performance 1M: +18,11 %
Tagesperformance: -3,21 %
Performance 1M: -19,73 %
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: +15,51 %
Tagesperformance: -2,87 %
Performance 1M: +7,64 %
Tagesperformance: -2,81 %
Performance 1M: -18,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intuitive Surgical (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,61 %
Performance 1M: -21,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
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