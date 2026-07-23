Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Das Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend technisch orientiert: Monatschart/Trendkanal-Deutungen deuten auf einen Durchbruch der unteren Aufwärtstrendlinie; kurzfristig 332–336 als Gegenbewegung, 338–340 als Unterstützung; vorbörslich 352$ genannt. KGV ca. 350. FSD-Fortschritte werden diskutiert. Eine konkrete 14-Tage-Veränderung wird nicht angegeben.