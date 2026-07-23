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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.07.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Tesla gemischt bis skeptisch. Kernpunkte: Margen um 1,4% werden als zu schwach gesehen; zunehmende Konkurrenz (China, BMW/Mercedes/Volvo); Zweifel an Roboter-/Selbstfahr-Taxi-Strategie; KGV ~350 wird als zu hoch bewertet. FSD-Fortschritte werden teils positiv, teils kritisch diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Im Text kein konkreter Prozentwert genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Allegion
    Tagesperformance: +10,97 %
    Platz 2
    Performance 1M: +22,49 %
    Chart Allegion
    ISIN: IE00BFRT3W74
    WKN: A1W869
    Die Allegion Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,97 %.

    Lockheed Martin
    Tagesperformance: +10,55 %
    Platz 3
    Performance 1M: +16,92 %
    Chart Lockheed Martin
    ISIN: US5398301094
    WKN: 894648
    Die Lockheed Martin Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,55 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -9,73 %
    Platz 4
    Performance 1M: +4,85 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,73 %.

    Thermo Fisher Scientific
    Tagesperformance: +9,08 %
    Platz 5
    Performance 1M: +26,37 %
    Chart Thermo Fisher Scientific
    ISIN: US8835561023
    WKN: 857209
    Die Thermo Fisher Scientific Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,08 %.

    Las Vegas Sands
    Tagesperformance: +8,16 %
    Platz 6
    Performance 1M: -9,79 %
    Chart Las Vegas Sands
    ISIN: US5178341070
    WKN: A0B8S2
    Die Las Vegas Sands Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,16 %.

    Dover
    Tagesperformance: -7,86 %
    Platz 7
    Performance 1M: -14,43 %
    Chart Dover
    ISIN: US2600031080
    WKN: 853707
    Die Dover Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,86 %.

    Danaher
    Tagesperformance: +7,54 %
    Platz 8
    Performance 1M: +0,88 %
    Chart Danaher
    ISIN: US2358511028
    WKN: 866197
    Die Danaher Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,54 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Danaher (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes bis skeptisches Anleger-Sentiment zu Danaher. Beitrag 1: Guggenheim senkt Kursziel auf 200$, belässt BUY. Beiträge 3/4 berichten, dass gute Zahlen oft zu Kursrückgängen führen; im Markt fallen Tech-/Chipwerte teils 12–20%. Beitrag 5 verweist auf Q2/Halbjahreszahlen. Fundamentaldaten bleiben solide, doch Märkte wirken irrational. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht konkret angegeben.

    Pool
    Tagesperformance: -7,29 %
    Platz 9
    Performance 1M: -6,45 %
    Chart Pool
    ISIN: US73278L1052
    WKN: A0JMVJ
    Die Pool Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,29 %.

    RTX Corporation Reg Shs
    Tagesperformance: +7,10 %
    Platz 10
    Performance 1M: +17,79 %
    Chart RTX Corporation Reg Shs
    ISIN: US75513E1010
    WKN: A2PZ0R
    Die RTX Corporation Reg Shs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,10 %.

    Globe Life
    Tagesperformance: -6,99 %
    Platz 11
    Performance 1M: -1,36 %
    Chart Globe Life
    ISIN: US37959E1029
    WKN: A2PP68
    Die Globe Life Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,99 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: -6,81 %
    Platz 12
    Performance 1M: +8,43 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte Anlegerstimmung zu ServiceNow. Fundamentale Signale: Q2-2026-Umsatz +24%, Abonnement +24,5%, EPS 0,90, cRPO +21,5%, AI-ARR >1 Mrd., Margin 29,5%; Jahresausblick leicht erhöht. KI-Infrastrukturkosten belasten; Armis-Wachstum teils zugerechnet. Vor Zahlen ca. -6 bis -7% Kurs-Verlauf; Skepsis gegenüber weiteren Abwärtsrisiken, Gegenbewegung möglich. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war %.

    Deckers Outdoor
    Tagesperformance: -6,80 %
    Platz 13
    Performance 1M: -8,82 %
    Chart Deckers Outdoor
    ISIN: US2435371073
    WKN: 894298
    Die Deckers Outdoor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,80 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -5,99 %
    Platz 14
    Performance 1M: -1,49 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,99 %.

    Oracle
    Tagesperformance: -5,22 %
    Platz 15
    Performance 1M: -29,65 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,22 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +5,21 %
    Platz 16
    Performance 1M: +4,53 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,21 %.

    L3Harris Technologies
    Tagesperformance: +4,94 %
    Platz 17
    Performance 1M: +7,03 %
    Chart L3Harris Technologies
    ISIN: US5024311095
    WKN: A2PM3H
    Die L3Harris Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,94 %.

    Norfolk Southern
    Tagesperformance: +4,90 %
    Platz 18
    Performance 1M: +18,52 %
    Chart Norfolk Southern
    ISIN: US6558441084
    WKN: 867028
    Die Norfolk Southern Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,90 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: -4,79 %
    Platz 19
    Performance 1M: +2,42 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,79 %.

    Huntington Bancshares
    Tagesperformance: -4,78 %
    Platz 20
    Performance 1M: +7,57 %
    Chart Huntington Bancshares
    ISIN: US4461501045
    WKN: 867622
    Die Huntington Bancshares Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,78 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -4,75 %
    Platz 21
    Performance 1M: -2,73 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,75 %.

    Crown Castle
    Tagesperformance: -4,74 %
    Platz 22
    Performance 1M: -4,84 %
    Chart Crown Castle
    ISIN: US22822V1017
    WKN: A12GN3
    Die Crown Castle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,74 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: -4,73 %
    Platz 23
    Performance 1M: -6,17 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,73 %.

    Agilent Technologies
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 24
    Performance 1M: +13,17 %
    Chart Agilent Technologies
    ISIN: US00846U1016
    WKN: 929138
    Die Agilent Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: -4,55 %
    Platz 25
    Performance 1M: +10,13 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,55 %.

    GE Vernova
    Tagesperformance: +4,55 %
    Platz 26
    Performance 1M: -8,13 %
    Chart GE Vernova
    ISIN: US36828A1016
    WKN: A404PC
    Die GE Vernova Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,55 %.

    Amazon
    Tagesperformance: -4,34 %
    Platz 27
    Performance 1M: +5,90 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dominiert gemischt: Viele setzen auf mittelfristig bis langfristig (Aktien + Calls) und profitieren von AI/AWS-Wachstum; Fundamentale Signale positiv (B2B, Cloud). Gegenwind liefern regulatorische Risiken (US-Senat prüft China-Einfluss). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.

    Quest Diagnostics
    Tagesperformance: +4,33 %
    Platz 28
    Performance 1M: +24,11 %
    Chart Quest Diagnostics
    ISIN: US74834L1008
    WKN: 904533
    Die Quest Diagnostics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,33 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -4,29 %
    Platz 29
    Performance 1M: -15,69 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,29 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: -4,26 %
    Platz 30
    Performance 1M: -16,03 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,26 %.

    International Flavors & Fragrances
    Tagesperformance: -4,18 %
    Platz 31
    Performance 1M: -3,90 %
    Chart International Flavors & Fragrances
    ISIN: US4595061015
    WKN: 853881
    Die International Flavors & Fragrances Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,18 %.

    Dollar General Corporation
    Tagesperformance: -4,11 %
    Platz 32
    Performance 1M: +6,72 %
    Chart Dollar General Corporation
    ISIN: US2566771059
    WKN: A0YEES
    Die Dollar General Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,11 %.

    Labcorp Holdings
    Tagesperformance: +4,05 %
    Platz 33
    Performance 1M: +17,57 %
    Chart Labcorp Holdings
    ISIN: US5049221055
    WKN: A40C39
    Die Labcorp Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,05 %.

    Waters Corporation
    Tagesperformance: +3,82 %
    Platz 34
    Performance 1M: +9,24 %
    Chart Waters Corporation
    ISIN: US9418481035
    WKN: 898123
    Die Waters Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,82 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: +3,76 %
    Platz 35
    Performance 1M: -12,68 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,76 %.

    Emerson Electric
    Tagesperformance: +3,61 %
    Platz 36
    Performance 1M: -5,56 %
    Chart Emerson Electric
    ISIN: US2910111044
    WKN: 850981
    Die Emerson Electric Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,61 %.

    Tractor Supply
    Tagesperformance: +3,40 %
    Platz 37
    Performance 1M: -3,50 %
    Chart Tractor Supply
    ISIN: US8923561067
    WKN: 889826
    Die Tractor Supply Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,40 %.

    Mettler Toledo International
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 38
    Performance 1M: +16,44 %
    Chart Mettler Toledo International
    ISIN: US5926881054
    WKN: 910553
    Die Mettler Toledo International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    Huntington Ingalls Industries
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 39
    Performance 1M: +7,12 %
    Chart Huntington Ingalls Industries
    ISIN: US4464131063
    WKN: A1JE8X
    Die Huntington Ingalls Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Union Pacific
    Tagesperformance: +3,09 %
    Platz 40
    Performance 1M: +21,61 %
    Chart Union Pacific
    ISIN: US9078181081
    WKN: 858144
    Die Union Pacific Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,09 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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