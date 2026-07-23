Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +10,97 %
Performance 1M: +22,49 %
Tagesperformance: +10,55 %
Performance 1M: +16,92 %
Tagesperformance: -9,73 %
Performance 1M: +4,85 %
Tagesperformance: +9,08 %
Performance 1M: +26,37 %
Tagesperformance: +8,16 %
Performance 1M: -9,79 %
Tagesperformance: -7,86 %
Performance 1M: -14,43 %
Tagesperformance: +7,54 %
Performance 1M: +0,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Danaher (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,29 %
Performance 1M: -6,45 %
Tagesperformance: +7,10 %
Performance 1M: +17,79 %
Tagesperformance: -6,99 %
Performance 1M: -1,36 %
Tagesperformance: -6,81 %
Performance 1M: +8,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,80 %
Performance 1M: -8,82 %
Tagesperformance: -5,99 %
Performance 1M: -1,49 %
Tagesperformance: -5,22 %
Performance 1M: -29,65 %
Tagesperformance: +5,21 %
Performance 1M: +4,53 %
Tagesperformance: +4,94 %
Performance 1M: +7,03 %
Tagesperformance: +4,90 %
Performance 1M: +18,52 %
Tagesperformance: -4,79 %
Performance 1M: +2,42 %
Tagesperformance: -4,78 %
Performance 1M: +7,57 %
Tagesperformance: -4,75 %
Performance 1M: -2,73 %
Tagesperformance: -4,74 %
Performance 1M: -4,84 %
Tagesperformance: -4,73 %
Performance 1M: -6,17 %
Tagesperformance: +4,70 %
Performance 1M: +13,17 %
Tagesperformance: -4,55 %
Performance 1M: +10,13 %
Tagesperformance: +4,55 %
Performance 1M: -8,13 %
Tagesperformance: -4,34 %
Performance 1M: +5,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,33 %
Performance 1M: +24,11 %
Tagesperformance: -4,29 %
Performance 1M: -15,69 %
Tagesperformance: -4,26 %
Performance 1M: -16,03 %
Tagesperformance: -4,18 %
Performance 1M: -3,90 %
Tagesperformance: -4,11 %
Performance 1M: +6,72 %
Tagesperformance: +4,05 %
Performance 1M: +17,57 %
Tagesperformance: +3,82 %
Performance 1M: +9,24 %
Tagesperformance: +3,76 %
Performance 1M: -12,68 %
Tagesperformance: +3,61 %
Performance 1M: -5,56 %
Tagesperformance: +3,40 %
Performance 1M: -3,50 %
Tagesperformance: +3,20 %
Performance 1M: +16,44 %
Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: +7,12 %
Tagesperformance: +3,09 %
Performance 1M: +21,61 %