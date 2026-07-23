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    Besonders beachtet!

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    tonies Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 23.07.2026

    Am 23.07.2026 ist die tonies Registered (A) Aktie, bisher, um +3,83 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der tonies Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - tonies Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 23.07.2026
    Foto: 916319805

    Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

    Wie hat sich die tonies Registered (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die tonies Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,83 % auf 12,730. Damit gewinnt die Aktie +0,470  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der tonies Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,42 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 12,730. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von tonies Registered (A) über einen Zuwachs von +27,10 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +5,59 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,32 %. Im Jahr 2026 gab es für tonies Registered (A) bisher ein Plus von +16,91 %.

    Während tonies Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,51 %.

    tonies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,59 %
    1 Monat +1,32 %
    3 Monate +27,10 %
    1 Jahr +114,36 %
    Stand: 23.07.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd.EUR € wert.

    Börsen im Sturzflug: Tech- und Nebenwerte brechen weltweit ein


    Rote Vorzeichen prägen den Handelstag: Während Tech- und Nebenwerte kräftig unter Druck geraten, setzen nur wenige Ausreißer nach oben Akzente – an beiden Seiten des Atlantiks.

    tonies SE (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: tonies SE - from NuWays AG 23.07.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research …

    Q2 preview: Growth to further accelerate


    tonies set for strong Q2 (eNuW: sales +37% yoy, € 109m) driven by TB2 demand; enlarged installed base to fuel margin-accretive H2 attach revenues. BUY, PT € 18.5.

    tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    tonies Registered (A)

    +4,00 %
    +5,59 %
    +1,32 %
    +27,10 %
    +114,36 %
    +151,98 %
    +24,01 %
    +31,44 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
    tonies Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




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