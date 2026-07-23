Sorgen über KI-Ausgaben und Ölpreisanstieg belasten

Dividendenstatistik Juni 2026
der Blick auf den Kalender sagt mir: 30.06., also 6 Monate vorbei
und Halbzeit für 2026. Halbzeit, welche viel positiver ausfällt
als gestern bei der Nationalmannschaft. Und ich denke/hoffe, dass
auch mein Endergebnis zum 31.12. viel besser ausfällt als
bei Nagelsmann & Co.
Neulich schrieb jemand dass der Thread quasi tot ist. OK, im
Vergleich zu den goldenen Jahren 2015-2020 geht es hier viel
gemächlicher und langw🎧eiliger zu. Was aber natürlich
in erster Reihe an mir bzw. meiner Strategie liegt. Wenn man nur
noch Dividenden kassiert, wenig neu investiert und so gut wie
nichts verkauft, kann man natürlich keine Schlagzeilen oder
Spannung in die Diskussion bringen. Ich bekomme zwar mit dass
einige - in meinem Alter oder gar drüber - nach wie vor sehr
aktiv sind. Kommt aber wahrscheinlich auf die Psyche des
Einzelnen an. Und ich gebe mich nun mal mit diesen
(überschaubaren) monatlichen Zusatzeinkünften zufrieden. Auch im
letzten Monat: mit 1733€ wieder mal vierstellig, was mir ja sehr
wichtig ist. Ich möchte einfach den Geldstrom schön übers ganze
Jahr verteilen. Deshalb auch kein ETF mit 1-2-4 Ausschüttungen
jährlich. In Summe nähere ich mich mit 9649,71€ allmählich der
10k-Marke - und das nach nur 6 Monaten. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif Sind zum
Stichtag immerhin 18,5% mehr als im Vorjahr.
Die Rendite kommt leider nicht mehr so richtig voran - zu viele
Bremsklötze im Depot. Aktuell liege ich bei 9,8% YTD - was
ich auch schon mal vor ca. 3-4 Monaten hatte. Ich will mich da
aber nicht beklagen. Schließlich muss ich auch nicht jeden Tag
"bibbern" ob der KI-Hype vielleicht morgen vorbei ist und die
Highflyer mal kräftig korrigieren. Immerhin hab ich aber 2-3
Handvoll Werte wie TSMC, ASML, Alphabet, Prysmian usw. welche
sich eher am NDX orientieren als an meiner Dividendenstrategie.
Jan 1088,08€
Feb 1058,24€
Mär 1534,40€
Apr 1349,58€
Mai 2885,81€
Jun 1733,60€
Gesamt: 9.649,71€ Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Top5 seit 01.01.: ASML +78%, Seplat +76%, Prysmian +70%,
Texas Instruments +67%, Iron Mountain +64%
Flop5 seit 01.01.: Infosys -40%, Telkom Indonesia -33%,
Arbor Realty -30%, Mercedes -28%, Allwyn -25%
Tja, und dann natürlich noch die Länderparade - schade dass es
mit den Flaggen nicht mehr klappt. Wäre wieder mal kunterbunt
geworden......Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
US: Gladstone Investment, Gladstone Commercial, VISA, Arbor
Realty, TJX, AGNC, JNJ, IBM, MSFT, Main Street, Pfizer, Alphabet,
MCD, PSEC
KZ: Halyk-Bank
NG: Seplat
ES: Iberdrola
BR: Engie Brasil, Petrobras
KR: KB Financial
DE: DWS
GA: Total Gabon
MU: Alphamin
GB: Legal&General, Admiral, Shell, Victrex
VG: Flex LNG
SG: Singapore Technologies, Hafnia
PE: Credicorp
GR: Loulis Foods
HU: Gedeon Richter
JE: Amcor
MO: Wynn Macau
HK: First Pacific, Infinity
CY: Bank of Cyprus
IT: SNAM
AU: GQG
So, mal schaun was der Juli bringt. Die Messlatte liegt bei um
die 1200€ aus 2025 - irgendwie werd ich die schon auch schaffen.
Wobei im 2 Halbjahr 2025 die Monatsbeträge generell nur bei
1000-1200€ lagen. Bleibt spannend - aber das ist ja eben das
schöne an der Börse. Wenn wir alles auf den letzten Cent planen
wollten, müssten wir uns mit Festgeld o.ä. begnügen. Und das
wollen wir doch alle nicht - oder??
Dann bin ich gespannt wer noch im Contest verblieben ist und wie
Eure Halbjahreswerte ausschauen. Wünsche alle ein glückliches
Händchen, schöne Renditen und auch ansonsten alles Gute.
VG Timburg