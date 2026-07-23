SAP senkt Ausblick für operativen Gewinn wegen Zukäufen - Wachstum aber stark
- SAP senkt operativen Ausblick 2026 wegen Zukäufen
- Bereinigtes EBIT wächst nun nur noch 13 bis 17 Prozent
- Cloudumsatz steigt kräftig um 22 Prozent auf 2,74 Mrd
WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP stutzt wegen zweier Zukäufe seinen Ausblick für das operative Ergebnis 2026. So gehen die Walldorfer beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern währungsbereinigt nur noch von einem Wachstum zwischen 13 und 17 Prozent aus, wie sie am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitteilten. SAP-Chef Christian Klein hatte zuvor noch 14 bis 18 Prozent anvisiert.
Im zweiten Quartal blieb SAP bei der Kennzahl zudem hinter den Erwartungen zurück. Das Management begründete die gesenkte Prognose mit den nun abgeschlossenen Zukäufen von Dremio und Prior Labs. Beim Wachstum des Cloud-Vertragsbestands für die kommenden zwölf Monate konnte SAP aber stärker zulegen als gedacht. Die in New York gehandelten Aktienhinterlegungsscheine zogen nachbörslich um 6 Prozent an.
Der Gesamtumsatz legte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 9,88 Milliarden Euro zu. Darunter zog der Cloudumsatz unerwartet kräftig um 22 Prozent an. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 7 Prozent auf 2,74 Milliarden Euro und damit weniger stark als erwartet. Unter dem Strich machte SAP mit 2,21 Milliarden Euro gut ein Viertel mehr Gewinn als ein Jahr zuvor./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 132,4 auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,94 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 161,06 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +25,38 %/+64,37 % bedeutet.
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In diesem Umfeld ist es schwer vorstellbar für mich, dass die Zahlen von SAP für eine Trendwende sorgen können. Dazu könnten mehrere Quartale = Zeit notwendig sein. Vielleicht kann der Bericht wenigstens Hoffnungen wecken, in der Aktie investiert zu bleiben. Das wäre auch schon was.
Der SAP-Kurs wird den fundamentalen Daten folgen - total egal, was von IBM oder ServiceNow berichtet wird.
So schön positiv wie sich dein Beitrag liest, das letze Wort zum Kurs haben leider andere,morgen werden wir sehen,was die davon halten . Überhaupt,seit Monaten sollte man sich eher von Investitionen in Aktien fernhalten, heute rauf, morgen wieder runter! Mal wird Software gedrückt,mal KI Werte,mal Immowerte,dann Energiewerte,mal Pharma,mal Chemie. Je nachdem wie der Krieg am Golf läuft, werden mal Rüstungswerte gedrückt,mal Ölkonzerne. Aktuell nur Chaos