SAP senkt Ausblick für operativen Gewinn wegen Zukäufen - Wachstum aber stark

Der Gesamtumsatz legte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 9,88 Milliarden Euro zu. Darunter zog der Cloudumsatz unerwartet kräftig um 22 Prozent an. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 7 Prozent auf 2,74 Milliarden Euro und damit weniger stark als erwartet. Unter dem Strich machte SAP mit 2,21 Milliarden Euro gut ein Viertel mehr Gewinn als ein Jahr zuvor./men/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 132,4 auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,94 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 161,06 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +25,38 %/+64,37 % bedeutet.