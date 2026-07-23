Kuwaits Flugabwehr wegen Raketen und Drohnen aktiv

Schau Dir lieber mal an was in der Ukraine seit 2014 passierte. Am besten den sehr umfangreichen Bericht dazu von der hervorragenden Gabriele Krone-Schmalz

Russland ist nicht einfach so über die arme Ukraine her gefallen. Dazu gab es eine lange Vorgeschichte.

Ihr ARD Nachplapperer seid irgendwie alle gleich.

Und Butscha war gestellt. Das hat man damals gesehen, wenn man nicht blind war und es wurde bereits auch zugegeben.

German Angst Fraktion habe ich bei Corona gesehen. Die gleiche Fraktion ist jetzt richtig geil auf einen Krieg.