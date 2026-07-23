JEFFERIES stuft Argenx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat nach vorgelegten Quartalszahlen das in US-Dollar lautende Kursziel für Argenx von 1013 auf 1060 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Biotechspezialist habe ein starkes Quartal gemeldet und mit dem Muskelschwäche-Medikament Vyvgart die Markterwartungen übertroffen, schrieb Akash Tewari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie im laufenden Jahr und verwies dabei auf die Zulassungsstudien zu Myositis und multifokaler motorischer Neuropathie (MMN)./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,66 % und einem Kurs von 818EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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