USA kündigen neue Zölle gegen 60 Handelspartner an
Für Sie zusammengefasst
- US verhängt Zölle wegen mutmaßlicher Zwangsarbeit
- Zölle 10 und 12,5 Prozent auf Einfuhren aus 60
- EU-Produkte eingeschlossen laut US-Handelsbüro
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen angeblich unzureichender Maßnahmen gegen Zwangsarbeit hat die US-Regierung auf die Einfuhren von 60 Handelspartnern einen Zoll von 10 beziehungsweise 12,5 Prozent angekündigt. Darunter fallen auch bestimmte Produkte aus der Europäische Union, wie das Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer mitteilte./ngu/DP/he
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