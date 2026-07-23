GE Healthcare mit Umsatzanstieg im Quartal wie erwartet

CHICAGO (dpa-AFX) - Der Medizintechnikhersteller GE Healthcare rechnet für das zweite Quartal mit einem Umsatzwachstum zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 5,7 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar. Das entspricht den Erwartungen von Experten. Ohne Berücksichtigung von Zu- und Abgängen sowie Währungsschwankungen liege das Plus bei 3,5 Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss weiter mit. Beim Gewinn je Aktie rechnet GE Healthcare mit einem größeren Wachstum als zuvor. Die Jahresprognose von Ende April bestätigte das Unternehmen. Der Aktienkurs reagierte kaum auf die Neuigkeiten. Detaillierte Zahlen will GE Healthcare am kommenden Mittwoch vorstellen.

Anlass für die überraschende Vorstellung von Eckdaten war die Mitteilung über einen Wechsel an der Spitze des Finanzressorts. Jay Saccaro werde das Unternehmen für eine größere Rolle außerhalb der Medizintechnikindustrie am 14. August verlassen, hieß es. Seine Aufgabe übernimmt vorübergehend der zum erweiterten Vorstandsteam gehörende George Newcomb./he/so

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GE Healthcare Technologies Aktie Die GE Healthcare Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 61,99 auf Nasdaq (23. Juli 2026, 23:20 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GE Healthcare Technologies Aktie um -3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,18 %. Die Marktkapitalisierung von GE Healthcare Technologies bezifferte sich zuletzt auf 24,79 Mrd..



