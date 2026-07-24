Nordamerika setzt auf Kernenergie! Wer profitiert? Siemens Energy, Cameco, Constellation Energy und American Atomics Nordamerika setzt voll auf Kernenergie. In Kanada soll ein Vorzeigeprojekt mit vier kleinen modularen Reaktoren (SMR) 1,2 Mio. Haushalte mit Strom versorgen. Darüber hinaus sind auch große Kernkraftwerke geplant. Der Staat fördert den Ausbau. …



