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    Nordamerika setzt auf Kernenergie! Wer profitiert? Siemens Energy, Cameco, Constellation Energy und American Atomics

    Nordamerika setzt voll auf Kernenergie. In Kanada soll ein Vorzeigeprojekt mit vier kleinen modularen Reaktoren (SMR) 1,2 Mio. Haushalte mit Strom versorgen. Darüber hinaus sind auch große Kernkraftwerke geplant. Der Staat fördert den Ausbau. …

    Nordamerika setzt auf Kernenergie! Wer profitiert? Siemens Energy, Cameco, Constellation Energy und American Atomics
    Foto: esg-aktien.de
    Nordamerika setzt voll auf Kernenergie. In Kanada soll ein Vorzeigeprojekt mit vier kleinen modularen Reaktoren (SMR) 1,2 Mio. Haushalte mit Strom versorgen. Darüber hinaus sind auch große Kernkraftwerke geplant. Der Staat fördert den Ausbau. Genauso wie in den USA. Dort sollen die Kernkraftkapazitäten bis 2050 von derzeit rund 100 GW auf 400 GW vervierfacht werden. Für Anleger bieten sich damit Investmentchancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Es fängt beim Uran an. Neue Abbaugebiete werden dringend benötigt. Neben Cameco als Basisinvestment ist American Atomics interessant. Das Unternehmen arbeitet am Aufbau einer integrierten Wertschöpfungskette. Die neuesten Entwicklungen beim Flaggschiffprojekt sind vielversprechend. Doch auch Siemens Energy will vom Boom profitieren. Zwar liefert der deutsche Konzern keine Reaktoren, aber dafür Dampfturbinen, Generatoren und weitere Technik für Kernkraftwerke.

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    Nordamerika setzt auf Kernenergie! Wer profitiert? Siemens Energy, Cameco, Constellation Energy und American Atomics Nordamerika setzt voll auf Kernenergie. In Kanada soll ein Vorzeigeprojekt mit vier kleinen modularen Reaktoren (SMR) 1,2 Mio. Haushalte mit Strom versorgen. Darüber hinaus sind auch große Kernkraftwerke geplant. Der Staat fördert den Ausbau. …
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