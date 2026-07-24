Experten raten zum Einstieg bei Gold und Silber! Barrick Mining, Newmont, First Majestic Silver und Desert Gold!
Ist der Zeitpunkt zum Einstieg bei Gold- und Silber-Aktien wieder gekommen? Dies glaubt unter anderem Edelmetallexperte Markus Bußler. Demnach ist das Chance-Risiko-Verhältnis wieder attraktiv. Zuvor hatte sich bereits J.P. Morgan mit einem Kursziel …
Foto: esg-aktien.de
Ist der Zeitpunkt zum Einstieg bei Gold- und Silber-Aktien wieder gekommen? Dies glaubt unter anderem Edelmetallexperte Markus Bußler. Demnach ist das Chance-Risiko-Verhältnis wieder attraktiv. Zuvor hatte sich bereits J.P. Morgan mit einem Kursziel von 6.000 USD je Feinunze Gold bullisch geäußert. Obwohl Silber noch an einer charttechnischen Bodenbildung arbeitet, bewertet Bußler das Basisinvestment First Majestic positiv. Bei Barrick war es zuvor eher skeptisch. Vielleicht gibt es jedoch im August positive News. Eine Sommerrally trauen die Analysten von GBC Research der Aktie von Desert Gold zu. Das Unternehmen startet die Goldproduktion in einem kleinen Abschnitt seines riesigen SMSZ-Projekts. Die dort erzielbaren Cashflows übersteigen bereits die Börsenbewertung.
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