Experten raten zum Einstieg bei Gold und Silber! Barrick Mining, Newmont, First Majestic Silver und Desert Gold! Ist der Zeitpunkt zum Einstieg bei Gold- und Silber-Aktien wieder gekommen? Dies glaubt unter anderem Edelmetallexperte Markus Bußler. Demnach ist das Chance-Risiko-Verhältnis wieder attraktiv. Zuvor hatte sich bereits J.P. Morgan mit einem Kursziel …



