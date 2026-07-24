Traumzahlen bei Equinor, Nervosität bei Münchener Rück, Aufbruchstimmung bei Zefiro Methane Kaum ein Treibhausgas heizt die Atmosphäre so schnell auf wie Methan. Deshalb entsteht rund um die Beseitigung von Methanlecks ein neuer, noch junger Markt für Klimazertifikate. Schon in der Frühphase können Anleger mitverdienen. Dafür bieten sich …



