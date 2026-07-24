Traumzahlen bei Equinor, Nervosität bei Münchener Rück, Aufbruchstimmung bei Zefiro Methane
Kaum ein Treibhausgas heizt die Atmosphäre so schnell auf wie Methan. Deshalb entsteht rund um die Beseitigung von Methanlecks ein neuer, noch junger Markt für Klimazertifikate. Schon in der Frühphase können Anleger mitverdienen. Dafür bieten sich …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Kaum ein Treibhausgas heizt die Atmosphäre so schnell auf wie Methan. Deshalb entsteht rund um die Beseitigung von Methanlecks ein neuer, noch junger Markt für Klimazertifikate. Schon in der Frühphase können Anleger mitverdienen. Dafür bieten sich vor allem Aktien von drei Unternehmen an: Der kanadische Sanierungsspezialist Zefiro Methane schafft das Angebot, der deutsche Traditionskonzern Münchener Rück versichert die damit verbundenen Risiken und der norwegische Öl- und Gasförderer Equinor repräsentiert die Käuferseite. Während Equinor von hohen Öl- und Gaspreisen profitiert und mit traumhaften Quartalszahlen aufwartet, macht sich bei der Münchener Rückversicherung Nervosität breit, weil der Vorstand die Jahresprognose noch einmal überprüfen will. Bei Zefiro Methane wiederum herrscht echte Aufbruchstimmung, angetrieben von einem prall gefüllten Orderbuch.
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