Zitterstunde, Pleiteangst oder Comeback? Plug Power & Nel ASA kämpfen ums Überleben! Kommt es bei Lahontan Gold zum charttechnischen Ausbruch?

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und eine Eskalation im Iran-Krieg versetzen die globalen Finanzmärkte derzeit weiter in Aufregung. Man merkt es privat beim Autobesuch der Tankstelle, sofern man noch einen Verbrenner hat. Die Rohölpreise …



