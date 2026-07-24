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    Zitterstunde, Pleiteangst oder Comeback? Plug Power & Nel ASA kämpfen ums Überleben! Kommt es bei Lahontan Gold zum charttechnischen Ausbruch?

    Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und eine Eskalation im Iran-Krieg versetzen die globalen Finanzmärkte derzeit weiter in Aufregung. Man merkt es privat beim Autobesuch der Tankstelle, sofern man noch einen Verbrenner hat. Die Rohölpreise …

    Zitterstunde, Pleiteangst oder Comeback? Plug Power & Nel ASA kämpfen ums Überleben! Kommt es bei Lahontan Gold zum charttechnischen Ausbruch?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und eine Eskalation im Iran-Krieg versetzen die globalen Finanzmärkte derzeit weiter in Aufregung. Man merkt es privat beim Autobesuch der Tankstelle, sofern man noch einen Verbrenner hat. Die Rohölpreise klettern spürbar nach oben, während die Verunsicherung unter den Marktteilnehmern von Tag zu Tag wächst. Wie weit kann es denn noch steigen, oder kommt es erneut zu Friedensverhandlungen. Aber die Nachrichten verheißen eher das Gegenteil. B1-Bomber werden in den Nahen Osten geschickt, bzw. verlagert. Die Renditen für 10-jährige US-Bonds sind auf 4,7 % gestiegen. Der höchste Stand in diesem Jahr. Jedenfalls droht mit dem wieder aufflammenden Ölpreisschock auch die Inflation erneut anzuziehen, was die Zentralbanken weltweit vor massive Herausforderungen stellen könnte. In diesem nervösen Marktumfeld suchen Anleger händeringend nach klaren Orientierungspunkten und zukunftsträchtigen Sachwerten. Während klassische Wasserstoff-Pioniere wie Plug Power und Nel ASA weiterhin um ihre eigene Stabilität und Liquidität kämpfen müssen, bieten hingegen ausgewählte Rohstoffwerte eventuell bessere Perspektiven. Wer in diesen turbulenten Zeiten sein Portfolio sicherer aufstellen möchte, muss auf jeden Fall genau hinschauen.

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