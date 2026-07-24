Energie-Aktien im KI-Boom! Kursziele steigen! SMA Solar, Bloom Energy, RE Royalties! Die Aktie von Bloom Energy ist nichts für schwache Nerven. Nach Ansicht von Analysten könnte die Korrektur beendet sein. Die Experten haben ihr Kursziel erhöht. Auch bei SMA Solar sind Analysten optimistisch. Der Wechselrichterspezialist sorgt mit …



