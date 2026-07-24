Volkswagen zieht Bilanz fürs erste Halbjahr
- VW zieht Bilanz: Konzernergebnis fast ein Drittel
- Umsatz minus 2,5 Prozent operative Rendite 3,3
- Auslieferungen minus 9 Prozent China Markt unter Druck
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Mitten in der Diskussion um neue Sparpläne zieht Europas größter Autobauer Volkswagen Bilanz fürs erste Halbjahr. VW -Chef Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz präsentieren die Zahlen am Vormittag (9.00 Uhr) in einer digitalen Analysten- und Pressekonferenz. Für beide ist es der erste öffentliche Auftritt nach der Sitzung des Aufsichtsrats vor zwei Wochen, die über ihre neuen Sparpläne beraten hatte.
In den ersten drei Monaten war das Konzernergebnis nach Steuern um fast ein Drittel geschmolzen. Auch der Umsatz schrumpfte in ersten drei Monaten des Jahres, aber nur leicht um 2,5 Prozent. Die operative Umsatzrendite lag damit nur bei 3,3 Prozent. Bis Jahresende sollen es eigentlich mindestens 4 Prozent sein, 2030 dann mindestens 8 Prozent.
Nach dem schwachen Vorjahreszeitraum rechnen Analysten aber nicht mit einem erneuten Gewinneinbruch. Rückenwind vom Tagesgeschäft bleibt jedoch aus: Im zweiten Quartal fielen die Auslieferungen konzernweit um fast 9 Prozent auf 2,08 Millionen Fahrzeuge. Insbesondere im wichtigen Markt China steht der Konzern erheblich unter Druck. Abseits Chinas sah es dagegen im Verkauf etwas besser aus./fjo/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 72,64 auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,98 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +23,90 %/+80,34 % bedeutet.
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Sorry Anfaenger, aber Du nervst. Und das nicht zu knapp !
Friseuse, was heißt: populistischen Murks von AfD, welcher Murks ist dir den lieber, der von den Grünen oder Merz...oder lieber die SPD? Die genannte Kandidaten tragen einen guten Teil dazu bei Deutschland zu de Industrialusieren. Die Konzerne ächzen unter der hohen Steuerlast, Energiepreise kaum noch zu stemmen, weil Russland Gas brauchen wir ja nicht, Atomkraftwerke voll funktionsfähig wurden in die Luft gesprengt. Wer da glaubt wir können unseren Energie Bedarf durch Wind und Sonne decken glaubt auch das ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Deutschland, einst eine Autonation lässt sich von den Brüsseler Autokraten vorschreiben was zu tun ist...Verbrenner Aus, Co Werte Wahnsinn. Die guten Diesel Motoren von VW, noch nicht gut genug?? Da wurde von Seiten VW schon zwangs Manipuliert um Werte zu erreichen die es gar nicht schaffen kann. Warum die Gewerkschaften da nicht Sturm gelaufen sind, ein Schelm der böses denkt. Immer mehr Bürokratie und Sinnbefreite Auflagen für Konzerne, mach nur weiter so, Merz und Co, sponsort diesen Irrsinn mit unseren Steuergeldern. VW jetzt in die Rüstung??? Sind die alle völlig durchgeknallt? Alle schon unsere Vergangenheit vergessen? Glaubt jemand das die Rüstungsbranche ewig erfolgreich ist? Der tiefe Fall von Rheinmetall sollte Warnung genug sein. Wir bewegen uns auf einem sehr schmalen Grad mit der Kriegstreiberei von Merz.
Da wird aber einiges durcheinandergeworfen. Die 500 Mrd. € sind die Konzernverbindlichkeiten inklusive Finanzdienstleistungen – also Leasing, Kredite und Einlagen der VW Bank. Das als "Schuldenberg" eines Autobauers darzustellen, ist ungefähr so, als würde man einer Bank ihre Kundeneinlagen als Insolvenzgrund auslegen.
Und Werke zu schließen ist kein Beweis für den Untergang, sondern häufig genau das Gegenteil: Man versucht, die Kostenstruktur zu verbessern.
"Neckarsulm wird ein Museum", "Verkaufspreis null", "dann fallen die Banken um" – das klingt eher nach Stammtisch als nach Bilanzanalyse.
Man kann VW für vieles kritisieren. Aber wenn man Zahlen anführt, sollte man wenigstens wissen, was sie bedeuten.