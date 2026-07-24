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    USA beenden ihre jüngste Angriffswelle gegen den Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • 13. Nacht in Folge US-Angriffe auf iranische Ziele
    • Kommandozentralen Drohnenlager Küstenwache getroffen
    • Schutz der Handelsschiffe in der Straße von Hormus
    USA beenden ihre jüngste Angriffswelle gegen den Iran
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TAMPA (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die 13. Nacht in Folge militärische Ziele im Iran angegriffen. Die jüngste Angriffswelle endete um 21.00 Uhr US-Ostküstenzeit (4.30 Ortszeit im Iran) nach gut zwei Stunden, wie das für die Region zuständige US-Kommando Centcom über die Plattform X mitteilte. Die US-Streitkräfte nahmen demnach unter anderem Kommandozentralen, Drohnenlager und Küstenüberwachungsanlagen ins Visier.

    Erklärtes Ziel war wie bei vorherigen Angriffen, vom Iran ausgehende Bedrohungen der Handelsschiffe und zivilen Seeleute in der Straße von Hormus zu unterbinden. Das US-Militär bekräftigte auch die bekannte US-Darstellung, dass die für den weltweiten Ölhandel zentrale Meerenge offenbleibe und Handelsschiffe sie mit Unterstützung des US-Militärs durchfahren könnten.

    Der Iran-Krieg war Anfang des Monats erneut eskaliert, nachdem Irans Streitkräfte Handelsschiffe in der Straße von Hormus beschossen hatten./fsp/DP/zb






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