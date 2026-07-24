Trump
Iran muss ab sofort für Schäden an Schiffen zahlen
- Trump verlangt Ersatz durch eingefrorene iranische Gelder
- Rechtliche Grundlage für Maßnahmen bleibt unklar
- US-Militär attackiert Iran um Schiffe zu schützen
WASHINGTON (dpa-AFX) - Inmitten des Streits um die Straße von Hormus will US-Präsident Donald Trump den Iran für Schäden an Schiffen und Frachtgut zur Rechenschaft ziehen. Jegliche Schäden dieser Art würden ab sofort mit iranischem Geld beglichen, das von den USA kontrolliert werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Damit bezog er sich offensichtlich auf eingefrorene iranische Vermögenswerte, allerdings blieb unklar, wie genau Trump das Vorgehen rechtlich begründen will. Der US-Präsident sprach von einer "fairen und gerechten Vorgehensweise", selbst wenn die Entschädigungen erheblich sein könnten.
Der Iran-Krieg war Anfang des Monats erneut eskaliert, nachdem Irans Streitkräfte Handelsschiffe in der Straße von Hormus beschossen hatten. Trump nannte die für den globalen Ölhandel wichtige Meerenge in seinem Post nun nicht explizit. Seit Tagen greift das US-Militär aber immer wieder Ziele im Iran an mit der erklärten Absicht, den Iran an weiteren Attacken auf Handelsschiffe und Seeleute zu hindern./fsp/DP/zb
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die Ukraine zutun hat, aber gut.
Putin braucht bloß den Angriff gegen die Ukraine stoppen. Ich finde immer diese Täter Opfer Umkehr erschreckend. Aber wenn man nur eine Quelle hat…ja erklärt einiges.