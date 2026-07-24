Das sagt das Land zur drohenden Varta-Zerschlagung
- Erhalt von Arbeitsplätzen in Baden-Württemberg
- Gläubiger planen Ausgliederung der Haushaltsbatterien
- Varta mit rund 3.260 Beschäftigten und Mikrobatterien
ELLWANGEN (dpa-AFX) - Nachdem wichtige Geldgeber planen, den Batteriehersteller Varta zu zerschlagen, will sich das Land weiter für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze einsetzen. "Ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen intensive Gespräche mit allen Beteiligten geführt und werde dies weiterhin tun", teilte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) auf Anfrage mit.
Ziel sei es, "möglichst viel industrielle Wertschöpfung, technologisches Know-how und möglichst viele Arbeitsplätze in Baden-Württemberg zu erhalten." Die Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens liege letztlich bei Eigentümern, Investoren und Gläubigern. Die drohende Zerschlagung sei keine gute Nachricht - "weder für die Beschäftigten noch für den Industriestandort Baden-Württemberg".
Gläubiger sehen angespannte Finanzlage
Die sogenannte Ad-hoc-Gläubigergruppe um die Deutsche Bank und die Finanzinvestoren RBC BlueBay, Blantyre und Whitebox hatte angekündigt, das Geschäft mit den bekannten Haushaltsbatterien aus dem Varta-Konzern ausgliedern zu wollen. Für die übrigen Unternehmensbereiche könnte damit ein weiterer Sanierungsschritt notwendig werden.
Die Gläubiger begründen ihren Schritt mit der angespannten Finanzlage des Unternehmens. Nach ihren Angaben sieht die Gruppe derzeit keine finanzierbare Lösung für den gesamten Konzern. Varta selbst hat sich dazu bislang nicht geäußert.
Der Batteriehersteller mit Stammsitz in Ellwangen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 3.260 Menschen. Er produziert neben den bekannten Haushaltsbatterien unter anderem Mikrobatterien für Hörgeräte sowie Energiespeicher./bak/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 30,11 auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -6,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,52 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +6,29 %/+36,18 % bedeutet.
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da war sie so schön auf dem Weg zur 34, und dann so etwas. Die Deutsche Bank ist schlimmer als Siemens in den 2000ern: immer brennt es an irgendeiner Ecke. selbst wenn die Gesamtperformance stimmt, bäm kommt irgend etwas anderes. und das Thema Postbank haben wir schon mal so leidig mit uns rumgetragen, bis endllich die Abfindung der Altraktienäre durch war…Unvergessen, die Rückstellung 1 Tag nach Verkündung der Quartalszahlen…unglaublich