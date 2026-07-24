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    Orell Füssli wächst weiter im ersten Halbjahr - Impuls für die Aktie

    Orell Füssli startet mit solidem Wachstum, starkem Sicherheitsdruck-Geschäft und strategischen Erweiterungen im Buchhandel ins erste Halbjahr 2026.

    Orell Füssli wächst weiter im ersten Halbjahr - Impuls für die Aktie
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
    • Umsatz der Orell Füssli Gruppe im ersten Halbjahr 2026: CHF 121.4 Mio, leicht höher als CHF 120.1 Mio im Vorjahr.
    • Bereinigtes EBIT (H1 2026): CHF 6.9 Mio; Marge 5.6% (Vorjahr 8.5%), hauptsächlich bedingt durch einen veränderten Produktmix im Sicherheitsdruck.
    • Sicherheitsdruck: Umsatz CHF 48.4 Mio; bereinigtes EBIT CHF 8.5 Mio; hoher Auftragsbestand sichert gute Auslastung bis ins Jahr 2027; internationale Fachmessen showcase der Innovationen.
    • Zeiser (Industrielle Systeme): Umsatz CHF 9.2 Mio; bereinigtes EBIT CHF -0.1 Mio; solide Auftragsbasis und Verhandlungen, voraussichtlich Übertreffen der Vorjahreswerte im Gesamtjahr.
    • Buchhandel/Thalia: quotenkonsolidierter Umsatz CHF 55.4 Mio; EBIT CHF 1.0 Mio; Kosten durch Übernahme der A. Köhler AG; drei neue Standorte in Basel, Würenlos und Langnau i. E.; Übernahme sämtlicher 13 Papeterie-Standorte der A. Köhler AG.
    • Ausblick 2026: Umsatzwachstum leicht unterhalb des geplanten Korridors von 4–6%; EBIT-Marge rund 9%.


    Orell Fuessli

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    ISIN:CH0003420806WKN:895701
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