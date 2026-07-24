🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHBM Healthcare Investments AktievorwärtsNachrichten zu HBM Healthcare Investments
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    HBM Healthcare Investments: Quartalsbericht 30.06.2026 - Q1/27-Kennzahlen

    HBM Healthcare Investments startet fulminant ins Geschäftsjahr 2026/27: kräftiger Gewinnsprung, wachsender NAV und neue private Beteiligungen stärken das Portfolio.

    HBM Healthcare Investments: Quartalsbericht 30.06.2026 - Q1/27-Kennzahlen
    Foto: adobe.stock.com
    • Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026/2027 erzielte HBM Healthcare Investments einen Gewinn von CHF 238 Millionen.
    • Das Nettovermögen (NAV) per 30. Juni 2026 überstieg CHF 2 Milliarden.
    • Der NAV stieg um 13 Prozent, der Aktienkurs legte um 8,9 Prozent zu.
    • Der Diskont zum NAV liegt bei rund 23 Prozent, was weiteres Kurspotenzial signalisiert.
    • Die Erträge waren breit gestützt: CHF 183 Millionen aus börsennotierten Portfoliobeteiligungen und CHF 105 Millionen aus privaten Beteiligungen.
    • Im Berichtsquartal wurden zwei Neuinvestitionen in private Unternehmen getätigt (Lycia Therapeutics USD 9 Mio; CellCentric USD 12,5 Mio); Ziel ist es, den Anteil der privaten Unternehmen am Gesamtportfolio wieder auf ca. 25% zu erhöhen.


    HBM Healthcare Investments

    +0,28 %
    +0,37 %
    +5,48 %
    +8,89 %
    +50,64 %
    +28,79 %
    -10,37 %
    +254,35 %
    +442,31 %
    ISIN:CH0012627250WKN:984345
    HBM Healthcare Investments direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf


    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HBM Healthcare Investments: Quartalsbericht 30.06.2026 - Q1/27-Kennzahlen HBM Healthcare Investments startet fulminant ins Geschäftsjahr 2026/27: kräftiger Gewinnsprung, wachsender NAV und neue private Beteiligungen stärken das Portfolio.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     