HBM Healthcare Investments: Quartalsbericht 30.06.2026 - Q1/27-Kennzahlen
HBM Healthcare Investments startet fulminant ins Geschäftsjahr 2026/27: kräftiger Gewinnsprung, wachsender NAV und neue private Beteiligungen stärken das Portfolio.
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- Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026/2027 erzielte HBM Healthcare Investments einen Gewinn von CHF 238 Millionen.
- Das Nettovermögen (NAV) per 30. Juni 2026 überstieg CHF 2 Milliarden.
- Der NAV stieg um 13 Prozent, der Aktienkurs legte um 8,9 Prozent zu.
- Der Diskont zum NAV liegt bei rund 23 Prozent, was weiteres Kurspotenzial signalisiert.
- Die Erträge waren breit gestützt: CHF 183 Millionen aus börsennotierten Portfoliobeteiligungen und CHF 105 Millionen aus privaten Beteiligungen.
- Im Berichtsquartal wurden zwei Neuinvestitionen in private Unternehmen getätigt (Lycia Therapeutics USD 9 Mio; CellCentric USD 12,5 Mio); Ziel ist es, den Anteil der privaten Unternehmen am Gesamtportfolio wieder auf ca. 25% zu erhöhen.
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