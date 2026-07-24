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    BB Biotech Q2 2026: NAV-Outperformance dank disziplinierter Titelselektion

    Starkes Quartal für BB Biotech: deutliche NAV- und Aktienrenditen, Rückkehr zum hohen Gewinn, aktiver Portfolioausbau, neue Dividendenpolitik und KI-gestützte Investmentplattform.

    BB Biotech Q2 2026: NAV-Outperformance dank disziplinierter Titelselektion
    Foto: adobe.stock.com
    • NAV-Performance Q2 2026: Gesamtrendite des NAV +17,2% in CHF, +17,2% in EUR, +15,9% in USD; Outperformance gegenüber dem Nasdaq Biotechnology Index (NBI) in CHF um 3,5 Prozentpunkte; Aktienrendite BB Biotech +9,7% in CHF.
    • Nettogewinn Q2 2026: CHF 451 Mio. Nettogewinn, verglichen mit CHF -100 Mio. im Vorjahresquartal; Unterstützung durch breit angelegte Portfolioentwicklung und M&A-Aktivität.
    • Portfolioaufbau: Im Quartal 12 neue Investitionen; Gesamtportfolio jetzt 39 Positionen, davon 37 börsennotiert.
    • M&A-Aktivität: In 2026 bislang 3 Portfoliounternehmen Gegenstand angekündigter M&A-Transaktionen; in den letzten sechs Quartalen acht Portfoliounternehmen übernommen.
    • Ausschüttungspolitik: Überarbeitete Dividendenpolitik ab 2026 mit Zielrendite von 3–5% des Aktienkurses; erste Ausschüttung nach neuem Rahmen im Frühjahr 2027; seit 2013 ununterbrochen jährliche Dividende.
    • Investitionsplattform und Strategie: Weiterentwicklung des eigenen KI-gestützten Betriebssystems für Biotech-Investitionen; 12 neue Investitionen reflektieren bessere Fähigkeit zur Identifikation und Priorisierung differentiierter Chancen; Fokus auf differenzierte Innovationen bei gleichzeitiger Kapitalflexibilität.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei BB Biotech ist am 24.07.2026.

    Der Kurs von BB Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,19 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 53,10EUR das entspricht einem Minus von -0,19 % seit der Veröffentlichung.


    BB Biotech

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    ISIN:CH0038389992WKN:A0NFN3
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