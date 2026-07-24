ATOSS Software SE: H1-Umsatz wächst stark, Profitabilität steigt weiter
Starkes erstes Halbjahr 2026: Umsatz, Profitabilität und wiederkehrende Cloud-Erlöse legen deutlich zu und untermauern die ambitionierten Wachstumsziele bis 2027.
Foto: ATOSS Software AG
- H1 2026: Umsatz 103,2 Mio. EUR, +12% gegenüber Vorjahr; EBIT-Marge 35% (Vj. 34%).
- Software-Umsatz H1 2026: 77,7 Mio. EUR (+14%); Cloud & Subscriptions +26% auf 55,7 Mio. EUR (54% des Gesamtumsatzes; wiederkehrende Umsätze aus Cloud & Subscriptions sowie Wartung 74,8 Mio. EUR (+17%), 72% des Gesamtumsatzes).
- Auftragseingänge: New ACV im Q2 deutlich gestiegen; Cloud & Subscriptions Order Backlog 120,7 Mio. EUR (+25% YoY); ARR 113,8 Mio. EUR (+25%); Gesamt-ARR-Backlog 157,9 Mio. EUR (+17%).
- Liquidität & Dividende: Liquidität 121,3 Mio. EUR (+33% YoY); Dividendenausschüttung 2,28 EUR je Aktie (36,3 Mio. EUR) am 06.05.2026.
- Guidance: Bestätigung der Jahresziele 2026: Umsatz 210–215 Mio. EUR, EBIT-Marge mindestens 34%; Ausblick 2027: Umsatz 235–245 Mio. EUR, EBIT-Marge 35%.
- Strategische Perspektive: Zunehmende Cloud-Durchdringung stärkt Skalierbarkeit und wiederkehrende Umsätze; KI-Potenziale sollen Effizienz, Produktivität und datenbasierte Entscheidungen im Workforce Management weiter verbessern.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss, bei ATOSS Software ist am 24.07.2026.
Der Kurs von ATOSS Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,45EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,55EUR das entspricht einem Plus von +0,14 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.074,53PKT (-1,63 %).
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