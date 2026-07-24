BB Biotech: Zwischenbericht veröffentlicht – Dividendenpolitik angepasst
BB Biotech meldet für das erste Halbjahr 2026 eine markante Ergebniswende und passt zugleich ihre Dividendenpolitik an – Details liefert der aktuelle Zwischenbericht.
Foto: adobe.stock.com
- BB Biotech AG hat den Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 veröffentlicht (1. Halbjahr 2026).
- Konsolidierte Zahlen: Gewinn nach Steuern H1 2026 CHF 430 Mio.; Vorjahresperiode CHF -341 Mio.; Q2 2026 CHF 451 Mio.; Vorjahr Q2 CHF -100 Mio.; Ergebnis spiegelt die Aktienkursentwicklung der Portfolio-Unternehmen wider.
- Dividendenpolitik ab 2026 angepasst: Zielrendite 3-5% p.a.; ersetzt die bisherige feste Ausschüttungspolitik.
- Zwischenbericht ist auf www.bbbiotech.ch verfügbar.
- BB Biotech ist eine Schweizer Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen, notiert an SIX/Frankfurt/Mailand; investiert in innovative Medikamentenentwicklung (USA/Westeuropa).
- Ansprechpartner: Dr. Christian Koch (Head BB Biotech Team); Investor Relations: Rachael Burri; Media Relations: Fabienne Tresch (Bellevue Asset Management).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei BB Biotech ist am 24.07.2026.
Der Kurs von BB Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 53,20EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
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