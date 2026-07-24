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    DAX-FLASH

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    Wenig bewegt - SAP-Auswertung im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet kaum bewegt bei 24.760 Punkten am Morgen
    • Unterstützung um 24.700 nach Tief seit Ende Juni
    • Neue US-Zölle, Öl über 100 Dollar, Krieg und KI-Sorgen
    DAX-FLASH - Wenig bewegt - SAP-Auswertung im Blick
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag nach den jüngsten Verlusten zunächst wenig bewegt in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 24.760 Punkten fast auf Vortagsniveau. Unter den 21- und 50-Tage-Linien hat er sich am Vortag dem tiefsten Stand seit Ende Juni genähert. Bei etwa 24.700 Punkten winkt aber noch eine Unterstützung.

    Mit einem Abschlag von aktuell 0,3 Prozent droht dem Dax eine schwache Woche. Neue US-Zölle, weiter steigende Ölpreise, zugespitzte Kriegshandlungen in Nahost und neue Sorgen um KI-Investitionen sind zum Wochenende hin kein guter Cocktail für die Anleger.

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    Nun dürfte am Freitag zunächst viel vom Dax-Schwergewicht SAP abhängen nach den Zahlen, die der Softwarekonzern am Vorabend vorgelegt hat. Dass die Aktien außerbörslich etwas anzogen, weil überraschend viele Cloudverträge abgeschlossen wurden, könnte dem Dax etwas helfen. Das operative Ergebnis der Walldorfer entwickelte aber schwächer als gedacht.

    US-Präsident Donald Trump setzte derweil die Angriffe auf den Iran in der 13. Nacht in Folge fort und versucht im Konflikt um die Straße von Hormus den Druck zu erhöhen. Verschärft wurde die Lage zuletzt noch von Angriffen der Huthi-Miliz auf saudische Schiffe im Roten Meer. Der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent liegt wieder klar über der 100-Dollar-Marke./tih/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 130,3 auf Lang & Schwarz (24. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -6,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 162,38 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +23,10 %/+61,39 % bedeutet.





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