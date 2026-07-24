Intel übertrifft die Erwartungen – KI-Boom beflügelt Umsatz und Aktie

Intel hat Anleger mit einem deutlich besseren Quartal als erwartet überzeugt und profitiert zunehmend vom KI-Boom. Der US-Chiphersteller übertraf im zweiten Quartal sowohl bei Umsatz als auch Gewinn die Markterwartungen und stellte zugleich einen optimistischeren Ausblick für das laufende Quartal in Aussicht. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund 4,4 Prozent auf 104,61 US-Dollar zu.

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Intel erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 42 Cent und übertraf damit die Analystenschätzungen von 21 Cent deutlich. Der Umsatz kletterte auf 16,1 Milliarden US-Dollar, während Experten im Vorfeld lediglich mit 14,42 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Mit einem Umsatzplus von 25 Prozent verzeichnete der Konzern das stärkste Quartalswachstum seit dem Jahr 2011.

Vor allem die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenleistung für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz sorgt für Rückenwind. CEO Lip-Bu Tan erklärte, dass der KI-Boom eine beispiellose Nachfrage nach Computing-Leistung auslöse und Intel dadurch gut positioniert sei, nachhaltiges Wachstum im Kerngeschäft mit Prozessoren zu erzielen.

Rechenzentrumssparte profitiert von der KI-Welle

Besonders dynamisch entwickelte sich das Rechenzentrumsgeschäft. Der Umsatz der Data-Center-Sparte stieg um 59 Prozent auf 6,3 Milliarden US-Dollar und entwickelte sich damit deutlich stärker als das klassische PC-Geschäft. Die Client-Computing-Sparte, die Prozessoren für Personal Computer liefert, wuchs ebenfalls solide um 13 Prozent auf 8,9 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Quartal rechnet Intel jedoch mit stagnierenden PC-Verkäufen, da Engpässe bei Speicherbausteinen den Markt belasten.

Optimistischer Ausblick und langfristige Lieferverträge

Auch der Ausblick fiel stärker aus als erwartet. Intel prognostiziert für das laufende Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38 Cent sowie einen Umsatz zwischen 15,8 und 16,8 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten bislang lediglich mit 27 Cent Gewinn je Aktie und Erlösen von 15,1 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Finanzchef David Zinsner betonte, dass die Nachfrage der Rechenzentrumskunden das aktuelle Produktionsvolumen übersteige. Intel habe bereits zehn langfristige Liefervereinbarungen für Server-Prozessoren abgeschlossen.

Investitionen in die Chipfertigung

Parallel baut Intel seine Fertigungskapazitäten weiter aus. Für das kommende Jahr plant der Konzern einen deutlichen Anstieg der Investitionen, um das Foundry-Geschäft auszubauen und verstärkt Chips für externe Kunden zu produzieren. Die Foundry-Sparte steigerte ihren Umsatz um 31 Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar.

Auch die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Die Bruttomarge stieg auf 42 Prozent, nachdem sie im Vorjahresquartal noch bei lediglich 2,5 Prozent gelegen hatte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 100,2EUR auf Nasdaq (24. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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