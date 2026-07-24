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    Allianz kauft HSBC-Lebensversicherungsgeschäft in Singapur für 2 Milliarden Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz kauft HSBC Life Singapore für zwei Milliarden
    • Abschluss der Übernahme in der ersten Hälfte 2027
    • Mittelfristig erwartet Allianz zweistellige Renditen
    Allianz kauft HSBC-Lebensversicherungsgeschäft in Singapur für 2 Milliarden Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherer Allianz plant sein Geschäft in Asien mit einer Übernahme in Singapur auszubauen. Der deutsche Konzern will das HSBC-Lebensversicherungsgeschäft übernehmen und gleichzeitig eine langjährige Vertriebskooperation mit der britischen Großbank eingehen. Der Preis für den Versicherer HSBC Life Singapore und die Kooperation liege bei umgerechnet zwei Milliarden Euro, teilte die Allianz am Freitagmorgen in München mit. Die Übernahme soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein.

    Der deutsche Versicherer geht davon aus, dass die Investition mittelfristig eine zweistellige Rendite abwirft. Die geplante Übernahme von HSCB Life Singapore ist ein wichtiger Baustein für Konzernchef Oliver Bäte, das noch vergleichsweise geringe Geschäft des Konzerns in den asiatischen Wachstumsmärkten zu stärken. Der Konzern hat in Asien in acht Ländern eigene operative Einheiten - zudem bietet der Konzern seine Angebote in einigen weiteren asiatischen Märkten an./zb/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 423,2 auf Lang & Schwarz (24. Juli 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 161,26 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 526,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -23,23 %/+61,57 % bedeutet.





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