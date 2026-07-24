Atoss Software profitiert von Cloud-Geschäft und bestätigt Margen-Prognose
- Atoss steigert Quartalsumsatz auf 51,8 Mio Euro
- Ebit steigt auf 18,1 Mio Euro und Marge 35 Prozent
- Prognose 210 bis 215 Mio Euro und Marge ≥34 Prozent
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Atoss Software hat dank eines guten Cloud-Geschäftes Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. So legten die Erlöse auf rund 51,8 Millionen Euro zu, wie das Softwareunternehmen am Freitag in München mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 45,8 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg von 15,4 auf 18,1 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 35 Prozent.
Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte Atoss und erwartet weiter eine Ebit-Marge von mindestens 34 Prozent. Der Umsatz soll 210 bis 215 Millionen Euro betragen. Hier war Atoss zuletzt von rund 215 Millionen Euro ausgegangen.
Für das kommende Jahr stellte das Management weiteres Wachstum in Aussicht. Die Erlöse sollen auf 235 bis 245 Millionen Euro klettern. Ende Januar hatte das Unternehmen rund 245 Millionen in Aussicht gestellt. Die Ebit-Marge soll "jedenfalls" 35 Prozent erreichen./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 70,05 auf Lang & Schwarz (24. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um -1,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,39 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +39,47 %/+118,97 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400
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Es ist nicht wichtig, was Atoss heute verdient oder morgen. Wichtig ist in 4 Jahren. Und keiner weiß, was dann kommt: Nachdem alles gebaut wurde, was für KI nötig ist, kommen die Firmen dran, die damit Geld verdienen. Der Punkt ist: niemand weiß, wer das sein wird. Atoss kann dabei sein oder auch nicht.
ATOSS Software: Endlich günstig
Grüße
Softwareaktien scheinen aber wieder an Interesse zu gewinnen. Kann man auch bei Teamviewer seit geraumer Zeit beobachten.