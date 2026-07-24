Atoss Software profitiert von Cloud-Geschäft und bestätigt Margen-Prognose

Es ist nicht wichtig, was Atoss heute verdient oder morgen. Wichtig ist in 4 Jahren. Und keiner weiß, was dann kommt: Nachdem alles gebaut wurde, was für KI nötig ist, kommen die Firmen dran, die damit Geld verdienen. Der Punkt ist: niemand weiß, wer das sein wird. Atoss kann dabei sein oder auch nicht.

Es werden Software Firmen sein, die mit KI Geld verdienen. Aber die müssen mit den Firmen von heute nichts zu tun haben. Bei Software leben wir in einem Zeitalter, als man noch Geld mit Pferdekutschen machte, aber das Automobil erfunden war. Die Geschichte zeigt, dass die, die mit Pferdekutschen Geld machten, nicht dieselben waren, die mit Autos Geld machten. Und das wird auch bei Software so sein. Weil die, die jetzt damit Geld machen, in der Regel nicht von heute auf morgen wechseln können. Kennt noch wer Digital Research? Marktführer bei Betriebssystemen in den 80gern. Hatten kein Personal frei, als IBM ein Betriebssystem für ihre ersten 286 Pcs. Ui alles unbekannt? Digital Research hatte dann später ein besseres Betriebssystem rausgebracht: DR Dos. Sie hatten aber keine Chance mehr gegen MS Dos. Und ich denke, es wir dieses mal ähnlich sein. Es werden nicht die alten Platzhirsche gewinnen, sondern diejenigen, die die neuen Systeme optimal nutzen. Es werden Newcomer sein, nicht die Alten: Warum? Weil es schon immer so war. In der Zeit des Umbruches können die Alten nicht alles stehen und liegen lassen. Du musst nur mal über den Untergang von Yahoo nachlesen. Du brauchst ein Ausnahmetalent wie Steve Jobs, der an einem bestimmte Punkt sagt, wir erfinden uns neu und vergessen, was bis jetzt war. Kommt leider selten vor. Atoss wird untergehen. Die Wahrscheinlich liegt bei über 90 Prozent, dass es jemand in 5 Jahren mit KI besser machen wird. Warum ? Weil es schon immer so war. Atoss müsste sich genau heute neu erfinden und das werden sie nicht machen. Auch die zeit von SAP ist vorbei. Die neuen großen Software Firmen in 5 Jahren programmieren nicht mehr neu. Sie haben kaum Personal und leben von Dirigenten, die der KI sagen, was sie machen soll. Das wird eine ganz andere Welt sein. Die Zahlen von Atoss für die nächsten 4 Jahre sind egal. So egal, wie die Quartalszahlen von Yahoo 2000, die übrigens richtig gut waren oder Digital Research 1984, die auch Hammer waren, oder Commondore 1989.