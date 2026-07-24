DAX noch ruhig: VW patzt, SAP gefragt, Trumps Zollschock und Newmont glänzt

Nach den jüngsten Verlusten bleibt die Stimmung angespannt. Auf Wochensicht steht derzeit ein Minus von rund 0,3 Prozent. Neue US-Zölle, weiter steigende Ölpreise, die Eskalation im Nahen Osten und wachsende Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz belasten die Märkte.

Der DAX dürfte am Freitag kaum verändert in den Handel gehen. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start bei 24.760 Punkten. Damit liegt er nahezu auf dem Schlussstand des Vortages.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

KI-Milliarden schocken die Wall Street: Tech-Aktien geraten unter die Räder

Die US-Börsen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Sorgen über die stark steigenden Ausgaben für Künstliche Intelligenz und der anhaltende Anstieg der Ölpreise drückten auf die Stimmung.

Besonders Technologieaktien standen unter Verkaufsdruck. Der Nasdaq 100 verlor 1,87 Prozent. Auch die Standardwerte konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen. Der Dow Jones gab 0,97 Prozent nach.

Nach der Erholung zu Wochenbeginn zogen sich viele Investoren erneut aus dem Markt zurück. Hohe Investitionskosten, steigende Energiepreise und neue Inflationsrisiken schürten die Sorge, dass die Gewinne der großen Technologiekonzerne unter Druck geraten könnten.

Öl-Schock fegt durch Asien: Tech-Aktien stürzen ins Bodenlose

An den asiatischen Börsen hat sich am Freitag ein heftiger Ausverkauf entwickelt. Der japanische Nikkei verlor rund 3,1 Prozent. In Südkorea brach der Kospi sogar um 5,9 Prozent ein. Der Hang Seng in Hongkong gab 1,3 Prozent nach. Der Shanghai Composite verlor 1,2 Prozent. In Australien sank der S&P/ASX 200 um ein Prozent. Der breit gefasste MSCI-Index für Asien ohne Japan lag rund ein Prozent im Minus.

Besonders stark gerieten Technologie- und Halbleiterwerte unter Druck. Die Aktie von Samsung Electronics verlor rund acht Prozent. SK Hynix brach um 7,4 Prozent ein. In Japan sackte die Aktie der stark im Bereich Künstliche Intelligenz engagierten SoftBank Group um 7,5 Prozent ab. Die guten Quartalszahlen des US-Chipherstellers Intel konnten den Sektor nicht stabilisieren.

Auslöser des Kursrutsches war vor allem der erneute Ölpreisschock. Brent war zeitweise über 100 US-Dollar je Barrel gestiegen, nachdem Angriffe auf saudische Öltanker im Roten Meer neue Sorgen vor Lieferausfällen ausgelöst hatten. Höhere Energiepreise könnten die Inflation erneut antreiben und die Notenbanken zu weiteren Zinserhöhungen zwingen. Zusätzlich belastete der Ausverkauf bei Tesla und Alphabet an der Wall Street. Anleger sorgen sich zunehmend über die hohen Ausgaben der Technologiekonzerne für Künstliche Intelligenz.

Gewinn bricht ein: Volkswagen kassiert die Prognose

Volkswagen wird für das laufende Jahr vorsichtiger. Der Konzern senkte seine Umsatzprognose und erwartet nun eine Entwicklung zwischen null und minus drei Prozent. Zuvor hatte der Autobauer noch mit einem Wachstum von bis zu drei Prozent gerechnet.

Im zweiten Quartal übertraf Volkswagen die Umsatzerwartungen dennoch leicht. Die Erlöse erreichten 82,4 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 81,3 Milliarden Euro gerechnet. Deutlich schwächer entwickelten sich dagegen die operative Marge und das Ergebnis.

Der Gewinn nach Steuern brach zwischen April und Juni um 32,9 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro ein. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen noch 2,29 Milliarden Euro verdient. Trotz des Rückgangs bestätigte das Management die Jahresziele für die Marge und den Cashflow im Autogeschäft.

Cloud-Bremse bei SAP: Beim Gewinn folgt die böse Überraschung

Nach dem starken Jahresauftakt verliert das Cloud-Geschäft von SAP etwas an Tempo. Der Umsatz der Sparte stieg im zweiten Quartal um 24 Prozent auf 6,28 Milliarden Euro. Damit traf der Walldorfer Softwarekonzern die Erwartungen. Im ersten Quartal hatte das Wachstum noch bei 27 Prozent gelegen.

Positiv entwickelte sich der Auftragseingang im Cloud-Geschäft. Dieser legte um 26 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro zu. Das Wachstum beschleunigte sich damit leicht.

Der Gesamtumsatz stieg wie erwartet um elf Prozent auf 9,88 Milliarden Euro. Beim operativen Gewinn konnte SAP die Prognosen jedoch nicht erfüllen. Das Ergebnis erreichte 2,74 Milliarden Euro. Finanzchef Dominik Asam verwies unter anderem auf Investitionen in Künstliche Intelligenz und die laufende Neuaufstellung des Konzerns.

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Neue Zollfront: Trump belegt auch EU-Produkte mit Extra-Abgaben

Die US-Regierung verhängt neue Zölle auf bestimmte Einfuhren von 60 Handelspartnern. Betroffen sind auch Produkte aus der Europäischen Union. Je nach Herkunft und Ware sollen Aufschläge von zehn oder 12,5 Prozent gelten. Die Maßnahmen sin bereits in Kraft getreten.

Washington begründet die Zölle mit aus seiner Sicht unzureichenden Maßnahmen gegen Produkte, die mithilfe von Zwangsarbeit hergestellt wurden. Die Höhe der Abgaben soll unter anderem davon abhängen, wie konsequent die jeweiligen Handelspartner entsprechende Importverbote durchsetzen. Neben der Europäischen Union werden auch Japan, Taiwan, Kanada, Mexiko und die Schweiz genannt.

Nicht alle Waren sind betroffen. Ausgenommen bleiben unter anderem Stahl und Aluminium, die bereits anderen Zöllen unterliegen. Auch Produkte, die vor Inkrafttreten der Regelung auf ein Schiff verladen wurden, sollen verschont bleiben.

Die US-Regierung stützt die Maßnahmen auf Paragraf 301 eines Handelsgesetzes aus dem Jahr 1974. Damit reagiert Präsident Donald Trump auf das Auslaufen seiner bisherigen globalen Zölle. Der Oberste Gerichtshof hatte frühere Abgaben auf Grundlage eines Notstandsgesetzes für rechtswidrig erklärt.

Für den Großteil der EU-Exporte gelten bislang Zölle von höchstens 15 Prozent. Grundlage ist das Handelsabkommen, das Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im August 2025 geschlossen hatten. Ob die neuen Aufschläge zusätzlich erhoben werden, hängt von der jeweiligen Produktgruppe ab.

Goldrausch bei Newmont: Gewinn schlägt die Erwartungen

Newmont hat die Gewinnerwartungen im zweiten Quartal übertroffen. Der weltweit größte Goldförderer profitierte vor allem vom starken Goldpreis. Der bereinigte Gewinn erreichte 2,10 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut LSEG nur mit 1,99 US-Dollar gerechnet.

Der von Newmont erzielte Goldpreis stieg von 3.320 auf 4.414 US-Dollar je Unze. Damit konnte der Konzern die gesunkene Förderung mehr als ausgleichen. Die Produktion fiel von 1,48 Millionen auf 1,29 Millionen Unzen. Gründe waren seismische Ereignisse in Cadia sowie niedrigere Erzgehalte in mehreren Minen.

Für das dritte Quartal erwartet Newmont eine weitgehend stabile Produktion. Die Aktivitäten in Cadia laufen seit Mitte Juni wieder normal. Allerdings rechnet der Konzern mit höheren Stückkosten. Belastungen könnten vor allem steigende Ölpreise und höhere Ausgaben für den Erhalt der Minen verursachen.

Das Unternehmen will 2026 rund 1,4 Milliarden US-Dollar in Entwicklungsprojekte investieren. Über die Erweiterung der Red-Chris-Mine in Kanada ist noch nicht entschieden. Die zugesagte Unterstützung der Regierung von British Columbia sei dafür keine Voraussetzung, erklärte Konzernchefin Natascha Viljoen.

Öl explodiert: Jetzt wackeln gleich zwei globale Nadelöhre

Der Ölpreis bleibt am Freitag über der Marke von 100 US-Dollar. Brent verteuert sich um rund 0,4 Prozent auf 101,06 US-Dollar je Barrel. Am Donnerstag war der Preis bereits um sieben Prozent nach oben geschossen. Für die gesamte Woche zeichnet sich ein Anstieg von rund 14,6 Prozent ab.

West Texas Intermediate notiert bei rund 91,20 US-Dollar. Die amerikanische Ölsorte steuert damit auf ein Wochenplus von 11,8 Prozent zu. Brent erreicht den höchsten Stand seit zwei Monaten. West Texas Intermediate ist so teuer wie seit Mitte Juni nicht mehr.

Der Markt fürchtet eine weitere Eskalation im Nahen Osten. Angriffe auf saudische Öltanker im Roten Meer bedrohen inzwischen auch die Lieferwege durch die Meerenge Bab al-Mandab. Gleichzeitig ist der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus stark eingebrochen. Damit stehen gleich zwei zentrale Routen für den weltweiten Ölhandel unter Druck. Zusätzliche Produktionsausfälle in Kasachstan verschärfen die Sorge vor einem knapperen Angebot.

Gold verliert seinen Glanz: Ausgerechnet die Inflation wird zur Gefahr

Der Goldpreis setzt seine Talfahrt am Freitag fort. Eine Feinunze kostet rund 4.030 US-Dollar. Damit verliert das Edelmetall im frühen Handel etwa 0,4 Prozent. Bereits am Donnerstag war der Kurs um rund zwei Prozent eingebrochen. Seit dem Zwei-Wochen-Hoch vom Mittwoch hat Gold mehr als 130 US-Dollar verloren.

Der Grund wirkt zunächst widersprüchlich. Gold gilt traditionell als Schutz vor Inflation und geopolitischen Krisen. Der massive Anstieg des Ölpreises schürt jedoch Erwartungen, dass die Notenbanken ihre Zinsen länger hoch halten oder sogar erneut anheben müssen. Höhere Zinsen machen Anleihen attraktiver. Gold wirft dagegen keine laufenden Erträge ab.

Für die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche wird zunächst keine Änderung erwartet. Die Märkte rechnen aber inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 81 Prozent mit einer Zinserhöhung im September. Trotz der jüngsten Verluste liegt Gold auf Wochensicht noch leicht im Plus.

Euro unter Beschuss: Die nächste Zinswette reicht plötzlich nicht mehr

Der Euro verliert gegenüber dem US-Dollar an Boden. Die Gemeinschaftswährung notiert am Freitagmorgen bei rund 1,1376 US-Dollar. Selbst die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank kann den Kurs derzeit kaum stützen.

Die Europäische Zentralbank hatte ihre Leitzinsen am Donnerstag unverändert gelassen. Gleichzeitig hielt sie die Tür für eine erneute Anhebung im September offen. Normalerweise könnte eine solche Aussicht dem Euro helfen. Der starke Anstieg der Ölpreise verschiebt die Kräfteverhältnisse jedoch zugunsten des US-Dollars.

Teureres Öl belastet die europäische Wirtschaft besonders stark, da Europa einen großen Teil seines Energiebedarfs importieren muss. Gleichzeitig nehmen die Sorgen vor einer neuen Inflationswelle zu. Der Euro bleibt deshalb unter Druck. Ein weiterer Rückgang könnte die Preise für Energie und andere in US-Dollar gehandelte Rohstoffe zusätzlich verteuern.

Dollar schlägt zurück: Der Öl-Schock macht ihn wieder zum König

Der US-Dollar zählt am Freitag zu den Gewinnern an den Devisenmärkten. Der Dollarindex steigt auf rund 101,45 Punkte und bewegt sich damit nahe seinem höchsten Stand seit drei Wochen. Der Index misst den Wert des Greenback gegenüber mehreren wichtigen Währungen, darunter Euro und Yen.

Unterstützung erhält der Dollar von den stark gestiegenen Renditen amerikanischer Staatsanleihen. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe kletterte zeitweise über 4,7 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als 18 Monaten. Steigende Renditen machen Anlagen in den Vereinigten Staaten für internationale Investoren attraktiver.

Auslöser ist vor allem der Sprung des Ölpreises über die Marke von 100 US-Dollar. Die Märkte rechnen deshalb mit einer hartnäckigeren Inflation. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank ihre Zinsen länger hoch hält oder im September sogar erneut anhebt. Diese Kombination treibt Kapital zurück in den US-Dollar.

Yen vor dem Kollaps: Japan droht jetzt mit dem großen Gegenschlag

Der japanische Yen fällt auf den tiefsten Stand seit rund 40 Jahren. Ein US-Dollar kostet am Freitagmorgen etwa 163,86 Yen. Zeitweise rutschte die japanische Währung sogar in Richtung 164 Yen je US-Dollar ab. Dieses Niveau hatte der Yen zuletzt im Jahr 1986 erreicht.

Der starke Ölpreisanstieg verschärft die Lage. Japan ist stark von Energieimporten abhängig und muss Öl überwiegend in US-Dollar bezahlen. Ein schwacher Yen und ein hoher Ölpreis verteuern die Importe damit gleichzeitig. Das erhöht den Inflationsdruck und belastet Verbraucher sowie Unternehmen.

Japans Regierung kündigte bereits entschlossene Maßnahmen gegen übermäßige Wechselkursbewegungen an. Damit wächst die Gefahr eines Eingriffs am Devisenmarkt. Solche Interventionen können den Yen kurzfristig stützen. Ohne deutlich höhere japanische Zinsen dürfte es jedoch schwierig werden, den Abwärtstrend dauerhaft zu stoppen.

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Krypto trotzt dem Börsenbeben: Ether hängt Bitcoin plötzlich ab

Der Kryptomarkt zeigt sich am Freitagmorgen uneinheitlich. Bitcoin verliert auf Sicht von 24 Stunden rund 0,5 Prozent und kostet etwa 65.300 US-Dollar. Die wichtigste Kryptowährung bewegt sich damit weiter in einer engen Spanne zwischen rund 64.600 und 65.800 US-Dollar. Trotz geopolitischer Spannungen und steigender Renditen hält sich Bitcoin vergleichsweise stabil.

Ether entwickelt sich stärker. Der Kurs steigt um rund 2,4 Prozent auf etwa 1.875 US-Dollar. Dagegen geraten mehrere große Altcoins unter Druck. Solana verliert rund 2,5 Prozent und fällt auf knapp 76 US-Dollar. XRP gibt ebenfalls etwa 2,5 Prozent nach und notiert bei rund 1,11 US-Dollar.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes liegt bei rund 2,32 Billionen US-Dollar. Bitcoin dominiert den Markt mit einem Anteil von knapp 57 Prozent. Die Anleger bleiben jedoch vorsichtig. Der Ölpreisschock, höhere Anleiherenditen und die Aussicht auf steigende Leitzinsen begrenzen die Risikobereitschaft.



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen Group, Q2-Zahlen (9.00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 FIN: Konecranes Oyj, Q2-Zahlen

08:00 CHE: Securitas, Q2-Zahlen

08:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 6/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 5/26

08:00 DEU: NIM-Konsumklima 8/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 6/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 7/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 6/26

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt wallstreetOnline keine Haftung

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Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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