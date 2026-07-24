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    ROUNDUP

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    Volkswagen-Konzern senkt Umsatzprognose - Verdient weniger als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • VW Gewinn im zweiten Quartal um ein Drittel gesunken
    • Operatives Ergebnis im Quartal rund zehn Prozent tiefer
    • Umsatzausblick gesenkt, 2026 Rückgang bis drei Prozent
    ROUNDUP - Volkswagen-Konzern senkt Umsatzprognose - Verdient weniger als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern hat im zweiten Quartal noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem wurde der Umsatzausblick gekappt. Statt ein Umsatzplus von bis zu 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet VW-Chef Oliver Blume nun 2026 nur noch im besten Fall eine stabile Entwicklung, es könnte aber auch bis zu 3 Prozent weniger Erlös werden, wie der Wolfsburger Dax -Konzern am Freitag mitteilte.

    Im zweiten Quartal zog der Umsatz zwar um zwei Prozent auf 82,4 Milliarden Euro an, nach den ersten sechs Monaten ist die Bilanz damit aber bisher nur fast ausgeglichen. Das operative Ergebnis fiel im Quartal um rund ein Zehntel auf 3,47 Milliarden Euro, es fiel damit schwächer aus als von Experten erwartet.

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    Unter dem Strich ging es sogar um rund ein Drittel auf nur noch 1,54 Milliarden Euro Gewinn zurück./men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 70,83 auf Lang & Schwarz (24. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,63 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +26,48 %/+84,09 % bedeutet.





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