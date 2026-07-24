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    Milliardenauftrag vom Pentagon

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    Oracle sichert sich Software-Deal über bis zu 7 Milliarden US-Dollar

    Oracle landet einen der größten Regierungsaufträge seiner Geschichte. Das US-Verteidigungsministerium vergibt einen Zehnjahresvertrag über bis zu 7 Milliarden US-Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle erhält Pentagonvertrag über bis zu 7 Milliarden
    • Beschaffung soll 441 Mio. US-Dollar einsparen
    • Cloud- und KI-Umsatz wächst, Aktie reagiert positiv
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Milliardenauftrag vom Pentagon - Oracle sichert sich Software-Deal über bis zu 7 Milliarden US-Dollar
    Foto: Dall-E

    Der Vertrag sieht vor, dass Oracle Software und Dienstleistungen für lokale Rechenzentren sämtlicher Teilstreitkräfte der US-Streitkräfte, der Küstenwache sowie der amerikanischen Nachrichtendienste bereitstellt. In den ersten fünf Jahren beläuft sich das garantierte Auftragsvolumen auf 3,31 Milliarden US-Dollar. Werden sämtliche Verlängerungsoptionen gezogen, steigt der Gesamtwert auf knapp 7 Milliarden US-Dollar.

    Das Abkommen ist Teil der Enterprise Software Initiative (ESI) des Pentagon und umfasst unbefristete sowie abonnementbasierte Softwarelizenzen, Wartung, Beratungsleistungen und professionelle Services. Darüber hinaus können Behörden und militärische Einrichtungen über den Rahmenvertrag flexibel weitere Oracle-Produkte, darunter Cloud- und KI-Lösungen, beziehen.

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    Pentagon erwartet Einsparungen in Millionenhöhe

    Nach Angaben von Kirsten Davies, Chief Information Officer des US-Verteidigungsministeriums, soll die neue Beschaffungsstruktur die Effizienz deutlich erhöhen. Durch die Bündelung der Oracle-Beschaffung könnten mindestens 441 Millionen US-Dollar an Steuergeldern eingespart werden. Gleichzeitig werde die Standardisierung der IT-Infrastruktur verbessert, wodurch Cyberrisiken reduziert und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden erleichtert werde.

    Auch Barry Tanner, CIO der US-Marine, betonte, dass eine einheitlichere Softwarelandschaft die Interoperabilität stärke und Ressourcen gezielter für widerstandsfähige digitale Fähigkeiten eingesetzt werden könnten. Oracle-Managerin Kim Lynch erklärte, das Programm ermögliche Behörden einen schnelleren und effizienteren Zugang zu Cloud-, KI- und Unternehmenssoftware für sicherheitskritische Anwendungen.

    Auftrag kommt zur richtigen Zeit

    Für Oracle kommt der Milliardenauftrag zu einem wichtigen Zeitpunkt. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 38 Prozent an Wert verloren. Investoren sorgen sich zunehmend, dass der rasante Aufstieg generativer Künstlicher Intelligenz den etablierten Softwareanbietern langfristig Marktanteile kosten könnte. Gleichzeitig investiert Oracle massiv in den Ausbau seiner KI-Rechenzentren und hat dafür hohe Schulden aufgenommen.

    Operativ entwickelt sich das Geschäft jedoch unterschiedlich. Während der Softwareumsatz im jüngsten Quartal leicht um zwei Prozent zurückging, legten die Cloud-Erlöse um 47 Prozent zu. Oracle profitiert dabei von der steigenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung und zählt unter anderem OpenAI zu seinen wichtigen Kunden.

    Aktie legt nach Bekanntgabe zu

    Nach Bekanntgabe des Pentagon-Auftrags reagierte die Börse positiv. Die Oracle-Aktie gewann im nachbörslichen Handel 2,05 Prozent hinzu und stieg damit auf 122,50 US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 107,4EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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