Bullen lassen weiter auf sich warten

Auf der anderen Seite sollten Anleger auch die Risiken im Blick behalten. Die Hochpunkte von Ende April und Mitte Juli könnten sich zu einem sogenannten Doppelhoch entwickeln – einem charttechnischen Muster, das häufig auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Fällt die Aktie unter 230,00 Euro, würden die Risiken für weitere Kursverluste steigen. Mögliche Unterstützungen liegen dann am 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) bei 205,80 Euro sowie an der Horizontalunterstützung vom Jahreswechsel bei 201,90 Euro.

Entscheidend bleibt nun die Marke von 265,00 Euro. Steigt die Aktie auf Schlusskursbasis über dieses Niveau, würde ein neues Kaufsignal entstehen. In diesem Fall könnten zunächst 286,80 Euro und später 335,30 Euro als nächste Kursziele in den Fokus rücken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 265,00 Euro

Kursziele : 286,80 und 335,30 Euro

Renditechance via DU86FN : 275 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Börse AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU86FN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,62 - 2,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 226,1206 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 226,1206 Euro akt. Kurs Basiswert: 253,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 335,30 Euro Hebel: 9,35 Kurschance: + 275 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5PYS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,00 - 3,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 282,0891 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 282,0891 Euro akt. Kurs Basiswert: 253,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,18 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.