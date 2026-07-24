Hopp oder top!

Aus charttechnischer Sicht bleibt die Marke von 175,71 US-Dollar entscheidend. Erst wenn die Aktie dieses Frühjahres- und Rekordhoch auf Wochenbasis nachhaltig überschreitet, würde sich das positive Bild weiter verbessern. In diesem Fall könnten mittelfristig Kursziele von 217,56 US-Dollar in den Fokus rücken.

Nach einem starken zweiten Quartal erwartet 3M für das Gesamtjahr nun einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 8,80 und 8,95 US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen eine Spanne von 8,50 bis 8,70 US-Dollar in Aussicht gestellt. Steigende Kosten durch höhere Ölpreise will 3M nach eigenen Angaben vollständig über Preiserhöhungen ausgleichen. Besonders positiv entwickelte sich im zweiten Quartal außerdem die größte Unternehmenssparte Sicherheit und Industrie.

Auf der Unterseite bleibt die Lage zunächst stabil, solange die Aktie nicht unter 150,40 US-Dollar fällt. Erst darunter würde sich das Chartbild spürbar eintrüben. Dann könnten Rückgänge bis auf 130,35 US-Dollar und anschließend auf 111,35 US-Dollar wahrscheinlicher werden. Eine solche Entwicklung könnte allerdings weiterhin als normale Gegenbewegung nach dem zuvor überwundenen Abwärtstrend eingeordnet werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 175,71 US-Dollar

Kursziel : 217,56 US-Dollar

Renditechance via DN1V7T : 180 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

3M Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1V7T Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,03 - 2,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 147,2107 US-Dollar Basiswert: 3M Comp. KO-Schwelle: 147,2107 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 169,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 217,56 US-Dollar Hebel: 7,34 Kurschance: + 180 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY2W79 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,91 - 1,92 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 191,5163 US-Dollar Basiswert: 3M Comp. KO-Schwelle: 191,5163 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 169,82 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,77 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.