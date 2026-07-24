Silber schwächelt Kurs rutscht auf 57,35 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 38,85549USD. Heute, bei 57,35USD, wäre daraus ein Vermögen von 7.380,04USD geworden – ein Plus von +47,60 %.

wallstreetONLINE-Silber-Sentiment: Gemischt. Kurzfristig dominiert der Terminmarkt; langfristig zählt der physische Besitz. China-Daten könnten Hinweise geben. Volatilität bleibt hoch; Minenaktien bewegen sich wie Silber/Gold, teils 4–6% im Minus. Technisch steigt die Volatilität; Aussitzen wird diskutiert statt klarer Trendfortführung. Insgesamt vorsichtig und abwartend.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar