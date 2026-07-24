Warum diese Sitzung für den Goldpreis wichtig ist

Am Mittwoch, den 29. Juli, um 20:00 Uhr MESZ verkündet die US-Notenbank ihren Zinsentscheid. Dass sich am Leitzins etwas ändert, erwartet an den Terminmärkten kaum jemand. Für den Goldmarkt liegt die eigentliche Sprengkraft eine halbe Stunde später – wenn Fed-Chef Kevin Warsh vor die Mikrofone tritt.

Die Ausgangslage: vier Pausen in Folge

Das Zielband für die Fed Funds Rate liegt seit Dezember 2025 unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Vier Sitzungen in Folge hat der FOMC seitdem stillgehalten – zuletzt am 17. Juni, einstimmig und erstmals unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh.

Bemerkenswert war an dieser Juni-Sitzung nicht der Beschluss, sondern der begleitende Dot Plot. Erstmals seit Beginn des Lockerungszyklus signalisierte die Projektion der Notenbanker im Median eher eine Zinserhöhung als eine Senkung: Neun der 18 Teilnehmer sahen bis Jahresende mindestens einen Zinsschritt nach oben, acht keine Veränderung, nur einer eine Senkung. Warsh selbst reichte keinen eigenen Punkt ein – ein bewusstes Signal, dass der neue Vorsitzende sich nicht auf einen Pfad festlegen lassen will. Parallel hob die Fed ihre Inflationsprojektion für 2026 deutlich an und senkte die Wachstumserwartung.

Für Gold war das eine schlechte Nachricht. Das Metall notierte im Januar bei einem Rekord von rund 5.600 US-Dollar je Unze und hat seitdem etwa ein Viertel bis knapp 30 Prozent abgegeben. Aktuell pendelt der Kurs um die Marke von 4.100 US-Dollar; am Mittwoch dieser Woche kletterte er in der Spitze auf rund 4.130 US-Dollar und damit auf ein Zwei-Wochen-Hoch.

Der Realzins ist der Hebel – nicht die Schlagzeile

Gold reagiert nicht auf die nominale Inflationsrate, sondern auf den Realzins, also die Verzinsung von Staatsanleihen nach Abzug der erwarteten Teuerung. Steigt dieser, steigen die Opportunitätskosten für das Halten eines Metalls, das keine laufenden Erträge abwirft. Genau dieser Mechanismus erklärt die Schwäche des Goldpreises im bisherigen Jahresverlauf: Nicht die Inflation hat Gold belastet, sondern die Erwartung, dass die Fed auf diese Inflation mit höheren Zinsen antwortet.

Deshalb ist die Sitzung am 28./29. Juli für den Goldmarkt vor allem eine Kommunikationsveranstaltung. Neue Wirtschaftsprojektionen und keinen aktualisierten Dot Plot gibt es diesmal nicht – der nächste Projektionstermin ist erst der 15./16. September. Was bleibt, ist das Statement und die Pressekonferenz. Und Warsh hat in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass er weniger Forward Guidance und mehr Datenabhängigkeit will. Für Anleger heißt das: weniger Vorabinformation, mehr Interpretationsspielraum – und damit potenziell höhere Volatilität rund um den Termin.

Die Datenlage: Disinflation auf wackligem Fundament

Die Inflationsentwicklung der vergangenen Wochen hat den Markterwartungen die schärfste Kante genommen. Nachdem die US-Verbraucherpreise im Mai mit 4,2 Prozent den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht hatten, fiel die Jahresrate im Juni auf 3,5 Prozent, die Kernrate von 2,9 auf 2,6 Prozent. Beide Werte lagen unter den Erwartungen.

Der Haken: Der Rückgang war fast vollständig energiegetrieben. Nach der Waffenruhe im Nahen Osten Mitte Juni gaben Öl- und Benzinpreise deutlich nach, der Energieindex verlor 5,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist keine strukturelle Entspannung, sondern ein Basiseffekt mit Ablaufdatum. Bereits Anfang Juli zogen die Energienotierungen wieder an, und die geopolitische Lage rund um Iran bleibt fragil – die jüngsten Meldungen über eine mögliche befristete Waffenruhe wechseln sich mit neuen Spannungsmeldungen ab.

Gleichzeitig kühlt der Arbeitsmarkt ab. Im Juni entstanden lediglich rund 57.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft, deutlich weniger als die erwarteten rund 110.000; die Vormonate wurden zusammen um 74.000 Stellen nach unten revidiert. Die Fed steht damit vor dem klassischen Dilemma: zu spät gestrafft, und die Inflationserwartungen entankern sich; zu früh gestrafft, und ein bereits schwächelnder Arbeitsmarkt kippt.

Was der Markt einpreist

Nach dem Juni-Inflationsbericht ist die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine unveränderte Entscheidung Ende Juli auf über 85 Prozent gestiegen. Eine Erhöhung am 29. Juli wäre damit eine echte Überraschung – und genau deshalb wäre sie für Gold ein empfindlicher Schlag.

Interessanter ist der Blick auf September. Dort schwanken die eingepreisten Erhöhungswahrscheinlichkeiten je nach Handelstag zwischen rund 50 und knapp 70 Prozent. Das ist die eigentliche Stellschraube: Jede Formulierung in Warshs Pressekonferenz, die den September-Termin öffnet oder schließt, wird unmittelbar in Realrenditen und damit in den Goldpreis übersetzt.

Vier Szenarien für den 29. Juli

Hawkish Hold – Zinsen unverändert, Statement betont Inflationsrisiken, September explizit offen, Wahrscheinlichkeit: hoch, Gold-Reaktion: Druck Richtung 4.000 USD, Test der Unterstützung

– Zinsen unverändert, Statement betont Inflationsrisiken, September explizit offen, Wahrscheinlichkeit: hoch, Gold-Reaktion: Druck Richtung 4.000 USD, Test der Unterstützung Neutral Hold – Zinsen unverändert, betonte Datenabhängigkeit ohne Richtungssignal, Wahrscheinlichkeit: hoch, Gold-Reaktion: Seitwärts bis leicht fester, Volatilität um die Pressekonferenz

– Zinsen unverändert, betonte Datenabhängigkeit ohne Richtungssignal, Wahrscheinlichkeit: hoch, Gold-Reaktion: Seitwärts bis leicht fester, Volatilität um die Pressekonferenz Dovish Hold – Zinsen unverändert, Fokus auf schwachen Arbeitsmarkt und rückläufige Inflation, Wahrscheinlichkeit: mittel, Gold-Reaktion: Erholung Richtung 4.300 bis 4.400 USD möglich

– Zinsen unverändert, Fokus auf schwachen Arbeitsmarkt und rückläufige Inflation, Wahrscheinlichkeit: mittel, Gold-Reaktion: Erholung Richtung 4.300 bis 4.400 USD möglich Zinserhöhung – Anhebung um 25 Basispunkte, Wahrscheinlichkeit: gering, Gold-Reaktion: Deutlicher Rücksetzer, Bewegung in Richtung 3.900 USD denkbar

Zur Einordnung: Das Bewertungsmodell des World Gold Council sieht Gold aktuell bei rund 4.100 US-Dollar fair bewertet, mit einer Bandbreite von etwa fünf Prozent – wobei diese Rechnung bereits eine Zinserhöhung bis Oktober unterstellt. Fällt dieser Schritt aus, entsteht Aufwärtspotenzial gegenüber dem Modellwert.

Die andere Seite der Waage: die strukturelle Nachfrage

Über der zinsgetriebenen Schwäche wird leicht übersehen, dass die physische Nachfrageseite intakt geblieben ist. Die Notenbanken kauften im ersten Quartal 2026 netto rund 244 Tonnen Gold – das stärkste Quartal seit über einem Jahr und über dem Fünfjahresdurchschnitt. Die chinesische Zentralbank hat ihre Kaufserie auf 19 aufeinanderfolgende Monate ausgedehnt. Diese Käufer agieren nicht nach FedWatch-Wahrscheinlichkeiten, sondern nach Reservediversifizierung – ein Nachfragesockel, der von der Sitzung am 29. Juli unberührt bleibt.

Gegenläufig wirken die ETF-Ströme: Hier gab es zuletzt Nettoabflüsse. Der westliche Finanzinvestor ist derzeit der Verkäufer, die Notenbank der Käufer. Auf der Prognoseseite bleiben die großen Häuser konstruktiv – JP Morgan sieht rund 4.500 US-Dollar im vierten Quartal, Goldman Sachs peilt bis Jahresende 4.900 US-Dollar an.

Was das für Goldaktien und Junior-Explorer bedeutet

Für unsere Leser ist die zweite Ableitung wichtiger als die erste. Produzenten arbeiten auch bei 4.100 US-Dollar mit historisch betrachtet außergewöhnlich breiten Margen – die operative Cashflow-Situation der Branche ist trotz Preisrückgang solide.

Bei den Explorern und Entwicklern liegt die Sache anders. Sie haben keine Umsätze, sondern einen Kapitalbedarf. Der Zinspfad wirkt hier über zwei Kanäle: über die Diskontierung künftiger Cashflows in den NPV-Modellen und über das Finanzierungsfenster. Ein hawkishes Signal am 29. Juli verteuert Risikokapital und verengt die Platzierungsfenster für Privatplatzierungen; ein neutraler oder taubenhafter Ton öffnet sie. Genau deshalb reagieren Junior-Werte auf Fed-Termine typischerweise mit einem höheren Beta als das Metall selbst – nach unten wie nach oben.

Wer im Juniorsegment investiert ist, sollte den 29. Juli entsprechend weniger als Prognoseereignis und mehr als Volatilitätsereignis betrachten. Die strukturelle These – knappes Angebot an entwicklungsfähigen Unzen, robuste Notenbanknachfrage, wieder anziehende M&A-Aktivität der Produzenten – hängt nicht an einer einzelnen Sitzung.

Fazit

Die Zinsentscheidung selbst dürfte ein Nicht-Ereignis werden. Entscheidend ist, wie Kevin Warsh die Risikobalance zwischen hartnäckiger Inflation und schwächelndem Arbeitsmarkt beschreibt – und ob er die Tür für September offen lässt oder zuzieht. Im Anschluss richtet sich der Blick auf den nächsten Inflationsbericht am 12. August und auf die Projektionssitzung am 15./16. September.







Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.