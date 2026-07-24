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    TeamViewer zum dritten Mal in Folge als „Best-in-Class"-Anbieter im PAC Innovation RADAR für Connected-Worker-Plattformen ausgezeichnet

    Das unabhängige Beratungs- und Analystenhaus PAC hebt die Partner-First-Strategie von TeamViewer und den zunehmenden Einsatz der Lösungen in Unternehmen hervor.

    GÖPPINGEN, Deutschland, 24. Juli 2026 /PRNewswire/ -- TeamViewer wurde im PAC Innovation RADAR „Digital Platforms for Connected Workers in Europe 2026" als einziger Anbieter mit der Auszeichnung „Best-in-Class" bewertet. Damit belegt das Unternehmen bereits zum dritten Mal in Folge die Spitzenposition des Reports. Für die Analyse bewertete PAC zwölf Anbieter unter anderem anhand ihrer Strategie, ihres Produktportfolios, ihres Marktwachstums sowie ihres Partner-Ökosystems.

    TeamViewer Logo

    Der Report trägt der dynamischen Entwicklung des Connected-Worker-Marktes Rechnung. Laut den Analysten verschiebt sich die Nachfrage zunehmend von Tools für die einfache visuelle Unterstützung hin zu Plattformen, die KI-gestützte Arbeitsanweisungen in Echtzeit mit Expertenwissen kombinieren. Die Plattformen sollen künftig Mehrwert in einer wachsenden Zahl von Anwendungsbereichen schaffen – von Lager- und Logistikprozessen über Schulungen bis hin zu Serviceeinsätzen im Außendienst.

    Genau in diesem Marktumfeld verzeichnet TeamViewer ein starkes Wachstum. So ist die Vision-Picking-Lösung Frontline Pick bereits bei zahlreichen Großkunden  für die Kommissionierung im Warenlager im Einsatz. Zu den Kunden zählen unter anderem Samsung SDS, GlobalFoundries, Vandemoortele Group, Volvo Group und Brack.Alltron. Zudem baut TeamViewer seine Präsenz im Bereich Schulungen und Training weiter aus. GE Aerospace nutzt inzwischen Frontline Upskill, um Techniker an Hunderten Standorten für die Arbeit an Flugzeugtriebwerken zu qualifizieren. Mithilfe von Augmented Reality trainieren die Mitarbeitenden dabei anhand digitaler Zwillinge.

    PAC führt die positive Entwicklung auf eine klare strategische Ausrichtung zurück. Anstatt in angrenzende Bereiche wie Field Service zu expandieren, konzentriert sich TeamViewer konsequent auf die Integration seiner Lösungen in die bereits etablierten Systeme seiner Kunden. Dazu wurden die Anbindungen an Plattformen von SAP, Siemens, ServiceNow, Salesforce und Manhattan Associates weiter ausgebaut. Laut PAC stellt dieser Fokus einen wesentlichen Differenzierungsfaktor gegenüber Wettbewerbern dar, die zunehmend mit ihren früheren Partnern konkurrieren.

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    TeamViewer zum dritten Mal in Folge als „Best-in-Class"-Anbieter im PAC Innovation RADAR für Connected-Worker-Plattformen ausgezeichnet Das unabhängige Beratungs- und Analystenhaus PAC hebt die Partner-First-Strategie von TeamViewer und den zunehmenden Einsatz der Lösungen in Unternehmen hervor.GÖPPINGEN, Deutschland, 24. Juli 2026 /PRNewswire/ - TeamViewer wurde im PAC Innovation …
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