Kauflaune der Deutschen auf niedrigem Niveau

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Kauflaune der Menschen in Deutschland wird angesichts hoher Spritpreise und pessimistischer Einkommenserwartungen nicht besser. Das Konsumklima verharre weiter auf niedrigem Niveau, teilten die Nürnberger Institute NIM und GfK als Ergebnis ihrer jüngsten Konsumklimastudie mit.

Laut einer am Freitag in Nürnberg veröffentlichten Studie der Konsumforschungsinstitute ist der Indikator für das Konsumklima im August überraschend auf minus 29,6 Punkte gesunken, von zuvor revidiert minus 29,3 Punkten. Analysten hatten hingegen mit einer Erholung der Konsumlaune gerechnet und waren im Schnitt von minus 28,5 Punkten ausgegangen.