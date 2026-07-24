TeamViewer gewinnt dreimal in Folge Best-in-Class im PAC Innovation RADAR
TeamViewer setzt erneut Maßstäbe: Zum dritten Mal in Folge als einziger Best-in-Class-Anbieter für Connected-Worker-Plattformen in Europa ausgezeichnet.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- TeamViewer wurde im PAC Innovation RADAR 2026 als einziger „Best-in-Class“-Anbieter für Digital Platforms for Connected Workers in Europe 2026 bewertet – und das bereits zum dritten Mal in Folge.
- PAC lobt die Partner-First-Strategie von TeamViewer sowie die zunehmende Nutzung der Lösungen in Unternehmen; der Fokus liegt auf der Integration in vorhandene Kundensysteme statt auf Expansion in angrenzende Felder.
- Der Markttrend verschiebt sich von reinen Visualisierungstools hin zu Plattformen, die KI-gestützte Echtzeit-Arbeitsanweisungen mit Expertenwissen kombinieren, mit Anwendungen von Lager/Logistik bis Schulungen und Außendienst.
- TeamViewer verzeichnet starkes Wachstum im Connected-Worker-Markt, u.a. Frontline Pick im Einsatz bei Großkunden wie Samsung SDS, GlobalFoundries, Vandemoortele Group, Volvo Group und Brack.Alltron; Frontline Upskill wird von GE Aerospace genutzt.
- PAC hebt die Ausbau der Integrationen mit SAP, Siemens, ServiceNow, Salesforce und Manhattan Associates hervor und sieht dies als wesentlichen Differenzierungsfaktor gegenüber Wettbewerbern.
- Zitate: Arnold Vogt (PAC) betont TeamViewers Best-in-Class als Alleinstellungsmerkmal; Wade Lindsey (TeamViewer) verweist auf Know-how-Aufbau und messbare Ergebnisse bei Kunden.
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