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    Anleger greifen wieder zu

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    SAP-Aktie meldet sich zurück: Diese Frist macht den Markt wieder gierig

    Der Support für alte Systeme läuft 2027 aus. Viele Kunden müssen in die Cloud – und Anleger wetten, dass der Konzern diese Umstellung vergolden kann.

    Für Sie zusammengefasst
    • Cloud-Umsatz klettert 24 Prozent und treibt Wachstum
    • Support für alte Systeme endet 2027 und erzwingt Umzug
    • Starke Q2-Zahlen und Ausblick über Erwartungen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Anleger greifen wieder zu - SAP-Aktie meldet sich zurück: Diese Frist macht den Markt wieder gierig
    Foto: Uwe Anspach/dpa

    SAP hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal operativ geliefert – und die Aktie reagiert deutlich positiv. Auf Tradegate legt der DAX-Konzern aktuell um knapp 6 Prozent zu. Anleger honorieren vor allem das starke Cloud-Geschäft, auch wenn SAP weiter beweisen muss, dass sich die teure Cloud- und KI-Strategie schnell genug in profitables Wachstum übersetzt.

    Der Konzern aus Walldorf meldete einen Gewinn je Aktie von 2,15 US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von 2,00 US-Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 11,24 Milliarden US-Dollar und entsprach den Erwartungen. Der wichtigste Treiber bleibt die Cloud: Der Cloud-Umsatz kletterte um 24 Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar beziehungsweise währungsbereinigt auf 6,28 Milliarden Euro. Auch der aktuelle Cloud-Auftragsbestand legte deutlich zu und stieg im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 26,06 Milliarden US-Dollar. Dahinter steckt ein mächtiger Hebel: Der reguläre Support für ältere SAP-Software läuft 2027 aus. Viele Kunden müssen ihre Systeme deshalb modernisieren oder in die Cloud verlagern. Genau diese Frist macht die Migration für SAP zur Wachstumsmaschine – und für Anleger wieder spannend.

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    Konzernchef Christian Klein sieht SAP dabei auf Kurs. "Wir haben erneut ein Quartal mit starkem Wachstum des aktuellen Cloud-Auftragsbestands verzeichnet – ein Plus von 26 Prozent bei konstanten Wechselkursen", sagte er.

    Für das Gesamtjahr rechnet SAP mit Cloud- und Software-Umsätzen zwischen 41,31 und 41,88 Milliarden US-Dollar und liegt damit über der Markterwartung. Zudem stellt der Konzern einen freien Cashflow von 11,38 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

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    Gleichzeitig bleibt die KI-Frage offen. Finanzvorstand Dominik Asam warnte, dass der große Produktivitätsschub nicht allein durch einfache Chatbots oder Programmierhilfen komme. Der "Löwenanteil" des KI-Token-Verbrauchs entfalle derzeit auf solche "niedrig hängenden Früchte". In sensiblen Bereichen wie Finanzwesen oder Lieferketten seien die Anforderungen deutlich höher. "Wenn es im Prozess zu Halluzinationen kommt, summieren sich die Fehler statistisch gesehen über viele Schritte hinweg", sagte Asam. "Das erfordert wesentlich strengere Sicherheitsstandards."

    Damit liefert SAP starke Cloud-Zahlen, einen wachsenden Auftragsbestand und einen Ausblick über den Erwartungen. Der Kurssprung zeigt: Anleger sehen wieder Fantasie. Jetzt muss SAP beweisen, dass aus Cloud-Migration und KI-Ausbau mehr wird als nur eine teure Zukunftswette.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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