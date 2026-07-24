Sanofi stoppt Entwicklung von erhofftem Dupixent-Nachfolger gegen Neurodermitis
- Sanofi stoppt Amlitelimab-Entwicklung bei Neurodermitis
- Aktienkurs sinkt rund 2,5 Prozent auf 74,50 Euro
- Dupixent-Umsatz muss ersetzt werden, Zöliakie-Studie
PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi muss einen Rückschlag bei der Suche nach einem Nachfolger für den Kassenschlager Dupixent hinnehmen. Wie die Franzosen am Freitag in Paris mitteilten, stellen sie die klinische Entwicklung von Amlitelimab zur Behandlung moderater bis schwerer atopischer Dermatitis (Neurodermitis) ein. Die bisher vorliegenden Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten rechtfertigen eine weitere Entwicklung des Mittels in dieser Indikation nicht
Der Aktienkurs von Sanofi sank am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schluss um rund zweieinhalb Prozent auf 74,50 Euro. Damit droht im Hauptgeschäft ein Rutsch unter die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Gleichwohl könnte das Ende der klinischen Entwicklung von Amlitelimab bei atopischer Dermatitis nur eine bedingte Überraschung sein, denn Studiendaten waren in der Vergangenheit durchaus gemischt ausgefallen.
Sanofi steht vor der Aufgabe, mit der Zeit die hohen Einnahmen von Dupixent, das unter anderem gegen Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird, ersetzen zu können, wenn der Patentschutz für das Mittel in einigen Jahren ausläuft. Die Phase-II-Studie zu Amlitelimab zur Behandlung von Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) setzt Sanofi unterdessen fort. Resultate werden in der zweiten Jahreshälfte erwartet./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 75,06 auf Tradegate (24. Juli 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -2,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 90,34 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 84,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +12,89 %/+41,11 % bedeutet.
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Zahlen im Rahmen der Erwartungen, Gewinnsprung 2025, für 2026 ein ARP von 1 Mrd. Euro
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