Sanofi stoppt Entwicklung von erhofftem Dupixent-Nachfolger gegen Neurodermitis

PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi muss einen Rückschlag bei der Suche nach einem Nachfolger für den Kassenschlager Dupixent hinnehmen. Wie die Franzosen am Freitag in Paris mitteilten, stellen sie die klinische Entwicklung von Amlitelimab zur Behandlung moderater bis schwerer atopischer Dermatitis (Neurodermitis) ein. Die bisher vorliegenden Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten rechtfertigen eine weitere Entwicklung des Mittels in dieser Indikation nicht

Der Aktienkurs von Sanofi sank am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schluss um rund zweieinhalb Prozent auf 74,50 Euro. Damit droht im Hauptgeschäft ein Rutsch unter die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Gleichwohl könnte das Ende der klinischen Entwicklung von Amlitelimab bei atopischer Dermatitis nur eine bedingte Überraschung sein, denn Studiendaten waren in der Vergangenheit durchaus gemischt ausgefallen.