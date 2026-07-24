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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Dax wenig bewegt - SAP und Ölpreis im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax ringt um Stabilisierung bei 24.733 Punkten
    • Kriegsrisiken und KI-Ängste drücken Anlegerstimmung
    • US-Zölle ersetzen Maßnahmen, SAP und Atoss stark
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax wenig bewegt - SAP und Ölpreis im Blick
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch am Vortag ringt der Dax zum Wochenschluss um eine Stabilisierung. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Freitag signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,1 Prozent auf 24.733 Punkte.

    Unter den 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien hatte sich der Dax am Donnerstag dem tiefsten Stand seit Ende Juni genähert. Diese beschreiben die kurz- und mittelfristigen Trends am Aktienmarkt. Bei etwa 24.700 Punkten winkt eine technische Unterstützung.

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    Aus fundamentaler Sicht bleiben die Aussichten aber trübe. Neue Sorgen um KI-Investitionen und Kriegshandlungen in Nahost sind zum Wochenende hin kein guter Cocktail für die Anleger. US-Präsident Donald Trump setzte die Angriffe auf den Iran in der 13. Nacht in Folge fort und versucht im Konflikt um die Straße von Hormus den Druck zu erhöhen. Verschärft wurde die Lage zuletzt noch von Angriffen der Huthi-Miliz auf saudische Schiffe im Roten Meer. Der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent liegt wieder über der 100-Dollar-Marke.

    Zudem verhängen die Vereinigten Staaten neue Zölle gegen 60 Handelspartner, darunter auch auf Waren aus der Europäischen Union. Diesmal lautet die Begründung: angeblich unzureichende Maßnahmen der Handelspartner gegen Zwangsarbeit.

    Diese neuen Zölle ersetzten die auslaufenden, die Trump nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs kurzfristig verhängt hatte, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Da es sich insofern nicht um zusätzliche Belastungen handele, dürften die Zölle keine großen Bewegungen an den Börsen auslösen.

    Hierzulande stehen untern anderen Aktien von Software-Unternehmen mit Geschäftszahlen im Blick. Europas Branchenprimus SAP kommt trotz widriger Bedingungen in der Weltwirtschaft gut voran mit dem Abschluss von Cloud-Aboverträgen. Die Aktien notierten im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gut drei Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag.

    Atoss Software hatte dank eines guten Cloud-Geschäftes Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal gesteigert. Dabei sei das Unternehmen profitabler gewesen als erwartet, sagte ein Händler. Die Atoss-Papiere gewannen auf Tradegate knapp drei Prozent.

    Mit Blick auf die Autobranche hatte der VW-Konzern im zweiten Quartal noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem wurde der Umsatzausblick gekappt. Die Vorzugsaktien der Wolfsburger fielen auf Tradegate um mehr als zwei Prozent./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 72,40 auf Tradegate (24. Juli 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 166,54 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 187,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +20,25 %/+57,65 % bedeutet.





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