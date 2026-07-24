AfD in Sachsen-Anhalt weiter deutlich vorne

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Rund sechs Wochen vor der Wahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD einer Umfrage zufolge weiter deutlich vorn. Die Partei von Spitzenkandidat Ulrich Siegmund kommt in der repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von "Focus Online" auf 41 Prozent. Auf Platz zwei liegt die CDU mit 24 Prozent, gefolgt von der Linken mit 14 Prozent.

Knapp werden könnte es für die SPD, die laut Umfrage auf 5 Prozent kommt. Grüne, FDP sowie das BSW liegen demnach mit 4 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde. Sonstige Parteien vereinen zusammen 4 Prozent auf sich.